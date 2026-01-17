Haberler

Suriye ordusu hedeflediği 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor

Suriye ordusu hedeflediği 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor Haber Videosunu İzle
Suriye ordusu hedeflediği 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fırat Nehri'nin batısındaki terör örgütü YPG/SDG unsurlarını çıkarmak için ilerleyen Suriye ordusu, Deyr Hafir ve Meskene'yi kontrolüne alıp farklı bir yönden de Rakka sınırlarına girdi. Bölgedeki kontrol alanını genişletmeye devam eden birlikler, stratejik öneme sahip Tabka kenti yönünde ilerliyor.

  • Suriye ordusu, Deyr Hafir ve Meskene'yi kontrol altına aldı.
  • Suriye ordusu, Rakka il sınırlarındaki Dibsi Afnan beldesini kontrolü altına aldı.
  • Suriye ordusu, stratejik öneme sahip Tabka kenti yönünde ilerliyor.

Terör örgütü YPG/SDG örgüt unsurlarının saat 07.00 itibarıyla Deyr Hafir ve Meskene'den çekilerek Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceği açıklanmıştı. Bölgede ilerleyen Suriye ordusu, Deyr Hafir-Meskene hattının güney ucuna farklı bir yönden uzanarak Rakka il sınırlarında yer alan Dibsi Afnan beldesini de kontrolü altına aldı.

MESKENE'YE İLERLERKEN ATEŞ AÇILDI

Ordu birliklerinin sabah saatlerinde Halep kırsalındaki Hümeyme köyüne giriş yapmak üzere sevk edildiği, ilk birliklerin ise Deyr Hafir'den başlayarak Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelere girdiği bildirildi. Deyr Hafir'de kontrolü sağlayan ordu güçlerinin Meskene içine ilerlemesi devam ederken burada teröristlerin açtığı ateşte 2 asker hayatını kaybetti. İlerleyen birlikler Meskene'de de kontrolü ele geçirdi.

Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı

BİRLİKLER TABKA YÖNÜNDE İLERLİYOR

Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi, El-İhbariye kanalına yaptığı son açıklamada, ordu birliklerinin Rakka il sınırlarında konuşlu Dibsi Afnan beldesinde kontrolü sağladığını bildirdi. Açıklamada, Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde kontrol alanını genişletmeye devam ettiği belirtilerek, birliklerin stratejik öneme sahip Tabka kenti yönünde ilerlediği kaydedildi.

Yetkililer, sahadaki askeri harekatın planlanan hedefler doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.

Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı

HALEP'TE 34 KÖYDE KONTROL SAĞLANMIŞTI

Suriye ordusu, Halep kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında 34 köyün kontrol altına alındığını, 200'den fazla YPG/SDG unsurunun silahlarıyla birlikte güvenli şekilde geçişine izin verildiğini daha önce duyurmuştu.

Terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının bugün saat 07.00 itibarıyla Deyr Hafir ve Meskene'den çekilerek Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceğini açıklamıştı.

Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı

Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı

Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGalactic Konsey:

Yüce Rab'bim yâr ve yardımcınız olsun inşaallah., Türkiye kazandı, Suriye kazandı, israil ve taşeronları kaybetti, bu güzel haberlere sevinemeyen içimizdeki simonlar kaybetti.

Yorum Beğen157
Yorum Beğenme107
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoturan:

O bölgelere İsrail el koymasın dikkat edin

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Zaten İsrailin elindeydi, bu 3 harfliler İsrailin arka bahçesi

yanıt6
yanıt13
Haber YorumlarıBabacan yalçın:

türk askeri yardımı olmasa bunlar karga bile vuramaz nokta.

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Allah yardımcınız olsun inşallah Amerikanın kuklalarına geçit yok

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir