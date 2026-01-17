Suriye ordusu hedeflediği 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor

Terör örgütü YPG/SDG örgüt unsurlarının saat 07.00 itibarıyla Deyr Hafir ve Meskene'den çekilerek Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceği açıklanmıştı. Bölgede ilerleyen Suriye ordusu, Deyr Hafir-Meskene hattının güney ucuna farklı bir yönden uzanarak Rakka il sınırlarında yer alan Dibsi Afnan beldesini de kontrolü altına aldı.

MESKENE'YE İLERLERKEN ATEŞ AÇILDI

Ordu birliklerinin sabah saatlerinde Halep kırsalındaki Hümeyme köyüne giriş yapmak üzere sevk edildiği, ilk birliklerin ise Deyr Hafir'den başlayarak Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelere girdiği bildirildi. Deyr Hafir'de kontrolü sağlayan ordu güçlerinin Meskene içine ilerlemesi devam ederken burada teröristlerin açtığı ateşte 2 asker hayatını kaybetti. İlerleyen birlikler Meskene'de de kontrolü ele geçirdi.

BİRLİKLER TABKA YÖNÜNDE İLERLİYOR

Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi, El-İhbariye kanalına yaptığı son açıklamada, ordu birliklerinin Rakka il sınırlarında konuşlu Dibsi Afnan beldesinde kontrolü sağladığını bildirdi. Açıklamada, Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde kontrol alanını genişletmeye devam ettiği belirtilerek, birliklerin stratejik öneme sahip Tabka kenti yönünde ilerlediği kaydedildi.

Yetkililer, sahadaki askeri harekatın planlanan hedefler doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.

HALEP'TE 34 KÖYDE KONTROL SAĞLANMIŞTI

Suriye ordusu, Halep kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında 34 köyün kontrol altına alındığını, 200'den fazla YPG/SDG unsurunun silahlarıyla birlikte güvenli şekilde geçişine izin verildiğini daha önce duyurmuştu.

Terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının bugün saat 07.00 itibarıyla Deyr Hafir ve Meskene'den çekilerek Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceğini açıklamıştı.