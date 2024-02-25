Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında gelişmeyle ilgili "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri yer aldı.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ HAİNLER ETKİSİZ

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."