Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Gelişme, Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleriyle duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında gelişmeyle ilgili "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri yer aldı.
SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ HAİNLER ETKİSİZ
Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."