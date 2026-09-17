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Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Olabi'den BMGK'da İsrail'e tepki

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Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, diplomatik çözüm ve ABD arabuluculuğunda bir güvenlik anlaşmasına gitmek istediklerini belirterek, "İsrail sadece Suriye için değil, tüm bölge için en büyük tehdittir.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, diplomatik çözüm ve ABD arabuluculuğunda bir güvenlik anlaşmasına gitmek istediklerini belirterek, "İsrail sadece Suriye için değil, tüm bölge için en büyük tehdittir." dedi.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Olabi, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki duruma ilişkin düzenlenen oturumda konuştu.

Olabi, "Suriye bu yıl New York'a fırsatı değerlendirerek sözlerini eyleme dönüştürmüş ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için vazgeçilmez bir ortak haline gelmiş olarak geldi." ifadelerini kullandı.

İsrail'e ait yetkililerin Suriye'ye yasa dışı girişinin 44 ülke tarafından da reddedildiğini belirten Olabi, "İsrail sadece Suriye için değil, tüm bölge için en büyük tehdittir. Köylerimize girdi, halkımızı alıkoydu, tesislerimizi bombaladı. Biz ise bölgeyi daha fazla felaketten korumak için arabuluculuk kapısını açmayı tercih ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Diplomatik çözüm ve ABD arabuluculuğunda bir güvenlik anlaşmasına gitmek istediklerini vurgulayan Olabi, "Bunu sözde değil fiilen kanıtladık. Ancak bu hiçbir şekilde işgali kabul ettiğimiz veya halkımızın haklarından vazgeçtiğimiz anlamına gelmez." diye konuştu.

Kaynak: AA
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