ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı… Şam, İran'ın Körfez Ülkelerine Saldırılarını Kınadı

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, İran'ın Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadı ve bu ülkelerle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, İran'ın bazı Körfez ülkelerini hedef alan saldırılarını şiddetle kınadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ü hedef alan saldırılarını "şiddetle kınandığı" belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin söz konusu ülkelerle "tam dayanışma" içinde olduğu vurgulanarak, bu devletlerin güvenlik ve istikrarına yönelik her türlü tehdidin kesin biçimde reddedildiği kaydedildi. Ayrıca, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Şam yönetimi, bölgesel sorunların çözümünde diyalog ve diplomasiye destek veren tüm çabalara bağlılığını yineleyerek, güvenlik ve istikrarın barışçıl yollarla sağlanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA
