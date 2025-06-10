12 yıl sonra Suriye Havayolları İstanbul'a uçtu

12 yıl sonra Suriye Havayolları İstanbul'a uçtu
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12 yıl sonra Suriye Havayolları İstanbul'a uçtu
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Suriye'de yaşanan iç karışıklığın ardından Türkiye uçuşlarını durduran Suriye Hava Yolları, 12 yıl aradan sonra İstanbul'a uçuş gerçekleştirdi. Uçağın pilotu kokpit camından Suriye bayrağı salladı. Uçuş nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bir tören de düzenlendi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Suriye'nin başkenti Şam'a seferlerine başlamasının ardından Türkiye ile Suriye arasında uçuş seferleri artmaya devam ediyor.

12 yıl sonra Suriye Havayolları İstanbul'a uçtu

12 YIL ARADAN SONRA İSTANBUL'A İLK UÇUŞ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından verilen izinler doğrultusunda Suriye'nin bayrak taşıyıcısı Suriye Hava Yolları'nın Şam'dan kalkış yapan uçağı saat 19.17'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 12 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk uçuşunu gerçekleştiren Suriye Hava Yolları uçağının pilotu kokpit camından Suriye bayrağı salladı.

12 yıl sonra Suriye Havayolları İstanbul'a uçtu

UÇUŞLAR HAFTADA 5 GÜN YAPILACAK

Suriye'nin başkenti Şam'dan İstanbul'a gerçekleştirilen uçuş nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA havacılık geliştirme direktörü Fırat Ocak, Suriye Hava Yolları Genel Müdürü Semir Orabi ve diğer davetliler katıldı.

12 yıl sonra Suriye Havayolları İstanbul'a uçtu

HAFTADA 5 GÜN UÇUŞ YAPILACAK

Törenin ardından ilk uçuş anısına pasta ve kurdele kesimi yapıldı. Suriye Hava Yolları Şam-İstanbul uçuşlarını haftada 5 gün; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri yapacak.

12 yıl sonra Suriye Havayolları İstanbul'a uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Yılmaz - Güncel
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