Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Özlem Gürses için tutuklanma talebi
Gözaltındaki Özlem Gürses'i şimdilik ifadesi de kurtaramadı
Suudiler, kanlı saldırıdan önce Almanya'yı defalarca uyarmış
Saldırganın ülkesi, Almanya'yı defalarca uyarmış

Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye geçici hükümeti, Asad Hasan El Şibani'yi dışişleri bakanı olarak atadı. Şibani'nin özgeçmişindeki Türkiye detayı dikkat çekti.

Suriye'de geçici hükümet, dışişleri bakanlığı görevine Asad Hasan El Şibani'yi atadı.

SURİYE'DE YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI BELLİ OLDU

Suriye devlet medyası, Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) liderlik ettiği Suriye'deki geçici hükümetin Asad Hasan El-Şeybani'yi dışişleri bakanı olarak atadığını duyurdu.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ASAAD HASAN EL ŞEYBANİ KİMDİR?

Asad Hasan el-Şeybanî, 1987 yılında Haseke ilinde doğdu. Üniversite eğitimini 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olarak tamamladı.

2011'deki başlangıcından itibaren Suriye devrimine katıldı ve tüm aşamalarına tanıklık etti. Suriye Kurtuluş Hükümetinin kuruluşunda yer aldı ve Siyasi İşler Departmanını kurdu. İnsani yardım alanında çalıştı ve Birleşmiş Milletler ve kurumları ile önemli ilişkiler kurdu ve Suriye'nin kuzeybatısında insani yardım çalışmalarını kolaylaştırdı.

ÖZGEÇMİŞİNDE TÜRKİYE DETAYI

Lisansüstü eğitimi kapsamında, 2022 yılında Türkiye'de Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesini aldı. Aynı alanda doktora eğitimine 2024 yılında itibariyle devam etmektedir. Ayrıca İşletme Yönetimi (MBA) alanında ileri düzey bir eğitim almaktadır.

Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu
Kaynak: ANKA / Güncel
img

Vergilerde yeni zorunluluk başlıyor
img

Sırra kadem basan Hasan Arat'tan flaş hamle
img

Terör örgütünü kuşattılar! 25 bin kişi, saldırı için emir bekliyor
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıefkan sonkan:

Amerika kopegi.terogist

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme86
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Nihayet takım ceket kravatlı normal biri

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

aferin beğendim sakallar böyle nizami gözüme girdin @r@p

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasef Behar:

Kravatlı cihatçı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Suriye de işler yoluna giderken buna kuduran lar var.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Beşiktaş-Alanyaspor maçının ilk 11'leri
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Bakan Fidan'a açık açık soruldu: HTŞ'yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz?
Fransız gazeteci, merak edilen soruyu Bakan Fidan'a açıkça sordu
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
Doktorlara maaş beklentileri soruldu, işte telaffuz ettikleri rakamlar

Son Dakika Haberleri

Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 22-23 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Aralık Çankaya, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 22-23 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 22-23 Aralık Ödemiş, Kınık, Foça su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 22-23 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 22-23 Aralık Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.