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İlk kez Avrupa'da! Suriye lideri Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir araya geldi

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Avrupa'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Resmi davet üzerine Fransa'nın başkenti Paris'e giden Şara, Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Avrupa'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Suriye Devlet Başkanı El-Şara ve Macron Görüştü

MACRON İLE BİR ARAYA GELDİ

Resmi davet üzerine Dışişleri Bakanı Asaad El-Şeybani ile Fransa'nın başkenti Paris'e giden Şara, Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Suriye Devlet Başkanı El-Şara ve Macron Görüştü

MASADA YAPTIRIMLAR VAR

Görüşmede; Suriye'deki geçiş sürecinin kapsayıcı olması, Suriye'nin bölgesel istikrara katkısı, özellikle Lübnan'ın egemenliğine saygı ve terörle mücadele gibi başlıkların ele alındığı belirtildi. Masaya Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının da geldiği aktarıldı.

Suriye Devlet Başkanı El-Şara ve Macron Görüştü

MACRON'DAN SURİYE'YE TAM DESTEK

İki lider arasındaki zirvenin ardından Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Paris'in "özgür, istikrarlı, çoğulcu ve egemen" bir Suriye'nin inşasına verdiği desteği yeniden teyit etmesi açısından görüşmenin önemli bir fırsat olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Fransa'nın Suriye halkının barış ve demokrasi talebine yönelik tarihsel desteğini sürdürmeye kararlı olduğu ifade edildi.

Suriye Devlet Başkanı El-Şara ve Macron Görüştü

AVRUPA'YA İLK KEZ AYAK BASTI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Şubat ayında Şara'yı ilk kez resmi olarak Paris'e davet etmişti. Şara'nın bu ziyareti, Aralık 2024'te Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra göreve gelmesinin ardından Avrupa'ya yaptığı ilk resmi temas oldu.

İlk kez Avrupa'da! Suriye lideri Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir araya geldi
Kaynak: ANKA / Güncel
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