Suriye'den Türkiye'ye Sığınanlar Kurban Bayramı'nda Ülkelerine Dönüyor

Suriye'den Türkiye'ye Sığınanlar Kurban Bayramı'nda Ülkelerine Dönüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İç savaş sebebiyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönüşleri Kurban Bayramı arifesinde hızlandı. Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geri dönüş yapan Suriyeliler, Türkiye'ye teşekkür ettiklerini belirttiler.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı arifesinde de sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimindeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Nedal Ali (20), iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Türkiye'yi çok sevdik size teşekkür ederiz. Ülkemizde savaş bitti ve artık ülkemize döneceğiz." dedi.

Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçireceği için mutlu olduğunu dile getiren Nağem Elali (12) ise "5 yıl önce Türkiye'ye geldim. Kurban Bayramı'nı ülkemde geçireceğim için çok mutluyum. Türk halkına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı

Ünlü oyuncu felç oldu! Güzelleşmek isterken sağlığını kaybetti
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor

Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Bunlar da Sivas Kangal kuzuları! Etlerini daha lezzetli kılan bir özellikleri var

Bu kuzular Sivas Kangalı! Etini daha lezzetli kılan bir özelliği var
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.