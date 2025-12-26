SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

10 Mart mutabakatı kapsamında Suriye ordusuna entegre olması beklenen terör örgütü SDG'den beklenen adım 5 gün kalmasına rağmen gelmedi. Şam yönetiminin "SDG ile temasları askıya aldık" sözleri sonrası Mazlum Abdi'den jet hamle geldi.

SDG SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

SDG Sözcüsü Ferhad Şami Suudi Arabistan merkezli Al-Arabiya'ya yaptığı açıklamada, SDG ile Suriye hükümeti arasında "ön mutabakat" niteliğinde bir anlayış bulunduğunu söyledi. Şami, nihai anlaşmanın ancak entegrasyonun nasıl gerçekleştirileceği ve ülkenin idari yapısının nasıl şekilleneceği konularındaki anlaşmazlıkların çözülmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

MAZLUM ABDİ ŞAM'A GİDİYOR

Şami, yılbaşından önce yapılması planlanan SDG lideri Mazlum Abdi'nin Şam ziyaretinin temel amacının, mart ayında varılan mutabakatın nihai bir metne dönüştürülmesi olduğunu belirtti. Sözcü, Şam'daki görüşmelerin ABD, Fransa, Birleşik Krallık ve isimleri açıklanmayan bazı Arap ülkelerinin garantörlüğünde yürütüleceğini söyledi. Şami, Şam yönetiminin entegrasyona ilişkin kendi modelini dayattığını, bunun ise SDG ve Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin önerileriyle örtüşmediğini ileri sürdü.

Görüşmeler kapsamında son iki ayda karşılıklı tekliflerin sunulduğunu belirten Şami, SDG'nin talebinin, yapının tamamen dağıtılması değil; siyasi ve idari özgünlüğünü koruyacak bir model olduğunu vurguladı.

"Bütün mutabakatlar, Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye ordusuna nasıl entegre edileceğiyle ilgilidir... Hepimiz siyasi, askeri ve idari entegrasyonun gerekliliği konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullanan Şami, entegrasyonun nasıl gerçekleşeceği konusunda ciddi görüş ayrılıklarının sürdüğünü söyledi.

SDG'nin yerinden yönetim talebinin bağımsızlık anlamına gelip gelmediği sorusu üzerine Şami, bunun gerçeği yansıtmadığını belirterek, Türkiye ve Irak arasında sıkışmış bir coğrafyada böyle bir senaryonun gerçekçi olmadığını söyledi. Ayrıca Şami, 10 Mart tarihli anlaşmada yerinden yönetime dair örtülü bir mutabakat bulunduğunu savunurken, röportajı yapan gazeteci bu ifadenin metinde açık şekilde yer almadığını hatırlattı.

ŞAMİ, İSRAİL İDDİALARINI REDDETTİ

Washington Post'un 23 Aralık tarihli haberinde, İsrail'in Süveyda'daki Dürzi milisleri silahlandırmak ve finanse etmek üzere kapsamlı bir gizli operasyon yürüttüğü öne sürülmüştü. Haberde, SDG'nin bu süreçte aracı rol oynadığı, Dürzi "Askeri Konseyi"ne mali kaynak aktardığı ve Kürt bölgelerinde bazı Dürzi savaşçılara eğitim verdiği iddia edilmişti.

Ferhad Şami, bu iddiaları kesin bir dille reddetti. SDG'nin İsrail ile hiçbir bağı olmadığını belirten Şami, "Eğer böyle bir ilişki olsaydı, SDG sürekli olarak bölgesel aktörlerin saldırılarına maruz kalmazdı" dedi. Bu tür bir faaliyetin coğrafi olarak da mümkün olmadığını belirten Şami, "Bizim bölgemizle Süveyda arasında 500 kilometreden fazla mesafe var ve arada Şam yönetiminin kontrol ettiği alanlar bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Mali yardımlara ilişkin iddiaları da reddeden Şami, Washington Post haberinde kendi içinde çelişkiler bulunduğunu savundu. Haberde İsrail'in Süveyda'ya havadan silah ve mühimmat attığının yazıldığını hatırlatan Şami, "Eğer İsrail havadan silah bırakabiliyorsa, neden para için SDG'ye ihtiyaç duysun? Parayı da havadan bırakabilir" dedi.

Türkiye'nin İsrail iddialarını Suriye'deki askeri varlığını meşrulaştırmak için kullandığını savunan Şami, Türkiye'nin Suriye topraklarında 80'den fazla askeri noktası bulunduğunu ve rejimin çöküşünün ardından sekiz yeni üs kurduğunu ileri sürdü. Şami, "Bu gerekçeler, Türkiye'nin Suriye'deki müdahalesini meşrulaştırma çabasıdır" dedi.

ÖCALAN'IN MESAJI

Röportajda, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın SDG'ye mesaj gönderdiği iddiaları da soruldu. Şami, böyle bir mesajın olduğunu, ancak içeriğinin kamuoyuna yansıtıldığı şekilde olmadığını söyledi. SDG bünyesinde yabancı unsurlar bulunduğu iddialarını da reddeden Şami, SDG saflarındaki yabancıların, Kobani kuşatması sırasında IŞİD'e karşı gönüllü olarak savaşa katılan kişiler olduğunu söyledi.

Şam'la yürütülen görüşmelerin aciliyetini artıran bir diğer unsur Halep'te yaşanan çatışmalar oldu. Şami, çatışmaların hükümete bağlı ancak kontrolden çıkmış gruplar tarafından başlatıldığını savundu. SDG'nin elindeki görüntü ve raporları ABD dahil uluslararası arabuluculara sunduğunu söyleyen Şami, "SDG barışa bağlıdır. Şeyh Maksud'daki siviller masumdur" dedi. Şami, ateşkes ihlallerinin devam etmesi halinde sürecin daha da kırılgan hale geleceğini belirtti.