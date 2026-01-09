Suriye'deki Gelişmeler... Ak Parti Grup Başkanı Güler: "Artık Mızrak Çuvala Sığmıyor"

(TBMM) - Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Orada üniter yapının, toprak bütünlüğünün korunması lazım. Ama ısrarla birileri bize açıkça, böyle yalan söyleyerek, 'efendim biz barış istiyoruz' diyerek arkadan silah gösteriyor. Kimseyi kandıramazsın. 'Barış' diyen insanın elinde silah olmaz. 'Hoşgörü' diyen insanların da şiddet çağrısı olmaz. Kimseyi kandırmayın. Biz de diyoruz ki, bütün dünya şu anda başta ABD olmak üzere Suriye'nin birliği, beraberliği, üniter yapısı, oradaki tüm katmanların, yani sadece dini inanç boyutu değil, ırksal değil, mezhepsel değil, tüm yapıların burada huzur ve güvenlik içerisinde yaşaması, bir arada yaşaması lazım ve bunun için de elimizden geleni yapmak istiyoruz. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor" dedi.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret etti. Ziyarette, parlamento muhabirlerinin çalışma koşulları, basın özgürlüğü ve gazeteciliğin karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

PMD Başkanı Kemal Aktaş, "2025 yılını geride bıraktık. Çalkantılı bir yıl oldu. Özellikle basın dünyası, bizim camiamız açısından da oldukça zor bir yıldı. Kapanan medya kuruluşları, işsiz kalan gazeteci arkadaşlarımız oldu; çok sayıda meslektaşımız işsiz kaldı. Bugün Çalışan Gazeteciler Günü ama bu bir kutlama günü değil. Daha çok bir hatırlanma ve hatırlatma günü" diye konuştu.

"Biz sizleri yalnızca gazeteci resmi sıfatınızla değil, bu Meclis'in paydaşları olarak görüyoruz"

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün bir kutlama günü olmadığını ifade ederek, "Bu gün; yalnızca çalışan gazeteciler için değil, geçmişten bugüne bu alana emek vermiş, katkı sağlamış, ebedi hayata göçmüş tüm basın mensuplarını anma günüdür. Basın camiasına büyük katkılar sunmuş, güzel anılarla hatırlanan duayen gazetecilerimizi yad etmek son derece kıymetlidir. Bu geleneği yaşatmak ve sürdürmek adına biz de sizlerle birlikte parlamentoda çalışıyoruz. Sizlere sadece hatırlandığınızı değil, her zaman birlikte çalıştığımızı da ifade etmek isterim. Biz sizleri, Gazi Meclisimizin çatısı altında yalnızca gazeteci resmi sıfatınızla değil, bu Meclis'in paydaşları olarak görüyoruz. Biz orada görev yapıyoruz, siz burada görev yapıyorsunuz; ancak aynı ortamda, aynı ilişki ve paylaşım içerisindeyiz. Kendimizi sizlerden ayrı görmüyoruz" dedi.

"Bundan sonra da aynı samimiyet, inanç ve gayretle birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

"Çok kıymetli bir görev icra ediyorsunuz. Toplumun, meclisten ve parlamentodan doğru, gerçek ve hakikat olan haberleri alması noktasında gösterdiğiniz çabanın şahidiyim" ifadelerini kullanan AK Parti Grup Başkanı Güler, şöyle konuştu:

"Burada yaşanan her şey, aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş milletvekillerinin yürüttüğü yasama faaliyetleridir ve doğrudan milletimizin her kesimini ilgilendirmektedir. Bu nedenle buradan canlı, sıcak ve doğru haberin ulaştırılması çok kıymetli bir çalışma. Tüm gazetecilerimize, televizyon çalışanlarımıza ve kameramanlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Bizim çalışma saatlerimiz belli bir ölçekte içinde değil; bazen gece 1-2'ye kadar, hatta sabahlara kadar süren mesailer oluyor. Yakın zamanda 2026 yılı bütçesini kabul ederken de sizlerle birlikte sabah başlayıp gece yarılarına kadar yoğun bir çalışma yürüttük. Bundan sonra da aynı samimiyet, inanç ve gayretle bu Gazi Meclis çatısı altında birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Grup başkanlarımızın kapısı sizlere her zaman açıktır; bu sıcaklığı ve ilgiyi her daim görmeye devam edeceksiniz. Tekrar 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum. Emeği geçen, Rahmet-i Rahman'a kavuşmuş tüm duayen gazetecilerimizi ve basın mensuplarımızı rahmetle anıyorum. Hasta olan basın mensuplarımıza Rabbimden şifa diliyorum. Sizlere de çalışmalarınızda üstün başarılar ve kolaylıklar temenni ediyorum."

Güler'den Suriye yorumu: "Elimizden geleni yapmak istiyoruz ama artık mızrak çuvala sığmıyor"

AK Parti Grup Başkanı Güler, ziyarette gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Güler, "Suriye ile ilgili çok önemli, kritik mesajlar verdiniz. Oradan devam etmek istiyorum. Şimdi bu SDG ile Şam yönetimi arasındaki entegrasyonu öngören 10 Mart Mutabakatı'nın aslında yıl sonu bittiğini biliyoruz biz. Ama sonra uzatıldı mı bu şimdi 10 Mart'a kadar? Kulislerde 10 Mart'a kadar uzatıldığına dair bilgiler de dolaşıyor. Terörsüz Türkiye sürecinin hızlanması, ilerlemesi için 10 Mart'a kadar daha yine bir süre mi var? Oradaki bekleme süresi 10 Mart'a mı uzadı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"O ayrı bir konu. Benim kurumdan somut bir bilgim yok. Yani 10 Mart Mutabakatı her şeyiyle önemli. Yani biz raporumuzda da açıkça bunu yazdık. Hatta İmralı'daki çağrının devamındaki beklentilerde de bu var. Yani İmralı'da dedi ki: 10 Mart Mutabakatı'na bağlılık ve gereğini yapmak önemli dedi oradaki yapılara. Çünkü biz diyoruz ki biz sadece PKK'nın silah bırakması değil, mesele; PKK'yla birlikte onun bileşenleri, türevleri ne varsa bu yapısal anlamda tamamının bu sürece dahil olması lazım. Ama şu çok acı bir şey. İnsanın kendi toplumlarını orada, bu SDG yapısı dediğimiz, buna başka isimler de koyan oluyor, SPG deniyor vesaire, önemli değil. Tek arzumuz var bizim. Bizim sınırımızdaki hem Suriye'nin hem Irak'ın bütün katmanlarıyla, bütün toplum yapılarıyla… Orada sadece Araplar, sadece Kürtler, Türkmenler yok. Orada Yezidiler var. Tamamının toplumsal barış ve huzur için orada bir arada yaşamalarını arzu ediyorum. ve kamu düzeninin sağlanması lazım. Orada üniter yapının, toprak bütünlüğünün korunması lazım. Ama ısrarla birileri bize açıkça, böyle yalan söyleyerek, 'efendim biz barış istiyoruz' diyerek arkadan silah gösteriyor. Kimseyi kandıramazsın. Barış diyen insanın elinde silah olmaz. 'Hoşgörü' diyen insanların da şiddet çağrısı olmaz. Kimseyi kandırmayın. Biz de diyoruz ki, bütün dünya şu anda başta ABD olmak üzere Suriye'nin birliği, beraberliği, üniter yapısı, oradaki tüm katmanların, yani sadece dini inanç boyutu değil, ırksal değil, mezhepsel değil, tüm yapıların burada huzur ve güvenlik içerisinde yaşaması, bir arada yaşaması lazım ve bunun için de elimizden geleni yapmak istiyoruz. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor.

"Suriye halklarının ortak değeri olan petrolün yüzde 95'ine tek başlarına bunlar çökmüşler, çalıyorlar"

SDG'ya açıkça söylüyoruz, yapısal manada YPG'si, İsrail denen, katil İsrail denen yapının taşeronudur. Kimse ondan artık böyle muhatap, böyle işte o hoşgörü, biz bir arada yaşamak istiyoruz, burada bulunmak istiyoruz diye kimseyi kandıramazlar. Birileri adına Suriye'nin barışını, iç huzurunu, kamu düzenini bozmak üzere eline silah almış bir taşeron örgüttür. Artık herkes bilsin. Yani biz artık böyle görüyoruz. Bunun kaçarı yok. Çıksınlar, burada 10 Mart Mutabakatı'nın arkasında dursunlar. Suriye halklarının ortak değeri olan, bakın ortak, bütün Suriye halklarının, şu anda 20 milyon üzerindeki Suriye halklarının ortak değeri olan petrolün yüzde 95'ine tek başlarına bunlar çökmüşler. Çalıyorlar. Bakın açık söylüyorum yüzde 95, bütün Suriye halklarının. Versinler, teslim etsinler bence hükümete. Gümrük kapılarını, üniter yapısının kodlarına uyup tüm kamu düzenini sağlayacak yapıları teslim etsinler. Oranın bir parçası olsunlar. Biz de Türkiye olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz diyoruz. Çünkü Suriye'nin artık ayağa kalkması lazım. Altyapıdan şehirlerin yeniden inşasına, kamu düzeninin sağlanması adına bütün o kurumsal yapıların yeniden ihdas edilmesine… Biz tüm birikimimizle, tüm imkanlarla destek olacağız diyoruz. Ama yok; ısrarla birileri kaos devam etsin, kamu düzeni bozulsun, biz başka ülkelerin taşeronu olmaya meyilliyiz, meraklıyız diyen bir yapı var. Burada ne Suriye halkları, bakın oradaki hiçbir toplumu, ne de şu andaki meşru Suriye yönetimi buna izin verir. Hiçbir ülke izin vermez."

"İran'da iç karışıklık, huzursuzluk ciddi manada bizim hem sınır güvenliğimizi hem milli güvenliğimizi tehdit edecek boyutlara ulaşabilir"

AK Parti Grup Başkanı Güler, "İran'da da olaylar bir yandan geliyor. Amerika'nın da açıklaması oldu. Trump İran'a müdahale edebileceklerini söyledi. Bu yönde siz de açıklamanızda Türkiye kendi bölgesinde oldu bittiye izin vermeyecektir ifadesini kullandınız" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bizim bölgemizdeki bu tür iç karışıklıklar ve sorunlar, kamu düzeninin bozulması doğrudan bizim sınırlarımıza birçok göçün, birçok farklı önlenemeyecek olayların meydana gelmesine sebep oluyor. Geçmişte Suriye'deki kamu düzeninin bozulması ve iç savaşla beraber sınırlarımıza gelen insanlarımızı biz merhamet duygularımızla burada sahiplendik, kapılarımızı açtık. Ama şimdi yine bölgemizde bu şekilde, yine bizim sınır güvenliğimizi ihlal edecek, kamu düzenimizi bu manada bölgesel güvenliği zora sokacak, sıkıntıya sokacaktır. İran'daki dışarıdan bütün müdahalelere normal bakmamız mümkün değil. Ben bir an önce İran'da da o toplumsal güvenliğin, kamu düzeninin, iç huzurun bir an önce sağlanmasını arzu ediyoruz. Bizim İran'la geçmişten bugüne derin bağlarımız ve tarihi ilişkilerimiz var. Buradaki bir iç karışıklık, huzursuzluk ciddi manada bizim hem sınır güvenliğimizi hem milli güvenliğimizi tehdit edecek boyutlara ulaşabilir. Bu konuda bizim de elimizden geldiği kadar bütün komşularımızda kamu düzeninin sağlanmış, otoritenin tesis edilmiş, iç karışıklığın, iç savaşın olmayacağı noktasında bir arzumuz var. Bu konuda elimizden ne geliyorsa bütün bölge ülkelerinde, komşu ülkelerde biz destek oluyoruz. Çünkü doğrudan bizi ilgilendiriyor, doğrudan bize zarar veriyor. Geçmişte de bunların birçok örneğini yaşadık. Bundan sonra bu kadar tecrübeden sonra tekrar yaşamak, tekrar bu sıkıntıların içerisinde yer almayı biz arzu etmiyoruz."

Site aidatlarına düzenleme...

AK Parti Grup Başkanı Güler, "Verdiğiniz iki kanun teklifinden biriyle ilgili, site aidatlarıyla ilgili olan. Bu site aidatlarına yapılan düzenlemede devre mülklerin aidatlarıyla ilgili bir düzenleme içeriyor mu bu kanun teklifi? ya da sonrasında bununla ilgili bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Devre mülklerde bir konutu birden fazla kişi kullanıyor ve onlar yıllık aidat veriyorlar. Orada da yaklaşık 8-9 bine varan, her aileye neredeyse o kadar aidat düşüyor. Bununla ilgili ileride bir düzenleme yapılabilir mi" sorusunu şöyle yanıtladı:

"İkinci yönetmelikler olacak biliyorsunuz. Bizim kanun teklifi şu arkadaşlar: Tabii kat malikleri genel kurulunda genel yetki alınıyor. Sonra da birçok aidat, o ihtiyaçlar karşılığında yıl ortasında ve belli dönemlerde artırılıyor ve oradaki site yönetimindeki valiliklere yönlendiriliyor. Burada kat malikleri genel kurulunda açıkça o proje açıklanmak suretiyle, proje genel kurula sunulmak suretiyle, onay alınarak yapılacak. Böyle oldu bittiyle, bir anda yıl içerisinde, misal 5 bin lira aidat tutuyorsunuz; bir anda acil ihtiyaç adına işte farklı sosyal alanlarda yapım işi, farklı bölgelerde tadilat işi gibi veya diğer yerlerde yedek parça değişimi gibi, yıl ortasında farklı aidatlarla karşı karşıya kalınmasını arzu etmiyoruz. Genel kurul, kat malikleri genel kurulunda bunun onayı alındıktan sonra ancak siz bir aidatı artırıp ona göre talep edebileceksiniz.

Bizim amacımız şu arkadaşlar: Gerçekten o siteyi, o apartman yönetimini, bina ile ilgili gerçek manada ihtiyaç varsa, bunu kat malikleri bilsinler ve bu konuda karar veriyorlarsa bu ihtiyaç giderilsin ve ödemeler yapılsın. Yoksa ortada birçok şikayet alıyoruz vatandaşlarımızdan. Yani gerçek malzemeye ihtiyaç var mı yok mu bilemiyoruz. Bu harcama yapıldı mı yapılmadı mı bilemiyoruz. Genel faturalarla, genel izahlarla bu geçiştiriliyor, mağdur oluyoruz diyen şikayetler var. Biz de dedik ki bunun gerçek yönü nedir? Kat malikleri genel kurulunda orada ihtiyaç duyulan tüm projeler anlatılsın, teklifler alınsın, genel kurul bunu inceledikten sonra karar versin. Ondan sonra her bir kat malikine ne gibi bir aidat sorumluluğu düşüyorsa veya pay sorumluluğu, onun da ödenmesi sağlansın. Bir şeffaflıkla beraber kabul şartı, bunu yapalım dedik. Oldu bittiyle bir anda, belirsiz dönemlerde bir yönetimin alacağı kararla aidatları yükseltmenin önüne geçirelim dedik."