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Suriye'de Sednaya Hapishanesi Mağdurları Adalet Talep Ediyor

Suriye'de Sednaya Hapishanesi Mağdurları Adalet Talep Ediyor
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Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin Sednaya Hapishanesi'nde tutulan kişilerin yakınları, yeni yönetimden adalet talep ediyor. Binlerce kişinin işkenceyle öldürüldüğü belirtilen hapishanede, kayıplarının akıbetini öğrenemeyen aileler, yardım çağrısında bulunuyor.

Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin Sednaya Hapishanesi'nde alıkoyduğu kişilerin yakınları, yeni Suriye yönetimden "adalet" talep ediyor.

Baas rejimi, Suriye'de halk ayaklanmasının başladığı Mart 2011'den bu yana kayıtlara göre binlerce kişiyi işkence yaparak öldürdü.

Suriye'de on binlerce kişinin tutulduğu düşünülen Sednaya Hapishanesi, ülkedeki işkence merkezlerinin başında geliyor.

Şam'da yaşayan Gana el Kurdi ve Yasemin el-Fauri, Sednaya Hapishanesi'nde kalan yakınlarından haber alamayan mağdurlar arasında yer alıyor.

Kurdi, AA muhabirine, devrik Baas rejiminin adaletsizliğine uğrayanların büyük çoğunluğunun Sednaya Hapishanesi'nde tutulduğunu, tek kardeşinin 20 yaşındayken Şam'ın sokaklarında 5 Mayıs 2013'te tutuklandığını anlattı.

Kardeşinin tutuklandığında nereye götürüldüğünü bilmediklerini ve ondan o günden sonra haber alamadıklarını ifade eden Kurdi, "Sonunda onun Sednaya Hapishanesi'nde olduğunu öğrendik ancak elimizde sadece işe giriş kimliği var. Nüfus cüzdanı veya başka bir belge verilmedi. Ziyaret talep ettik ama kabul edilmedi. O zamandan beri birçok kez aldatıldık, hakarete uğradık ve acılar çektik. Bu yıllar bizim için çok zor geçti." dedi.

Kurdi, Esed rejiminin devrilmesinin ardından kendilerine Sednaya Hapishanesi'nden cesetlerin çıkarıldığı bilgisinin geldiğini ancak bu cesetlerin nereye götürüldüğünü, kimler tarafından taşındığını ve neler yapıldığını öğrenemediklerini söyledi.

Gana el Kurdi, serbest bırakılanların akıbetinin bilinmediğini kaydederek, "Biz bu kişilerin ölü mü diri mi olduğunu öğrenmek istiyoruz. Eğer yaşıyorlarsa, bir yerde tutulduklarını düşünüyoruz. Yetkililer bu konuyu açıklığa kavuşturmalı. Ölü oldukları söylense de bunun hiçbir kanıtı yok." diye konuştu.

Rejimin devrilmesiyle ilgili olarak da "Suriye'deki direnişçilere, özellikle İdlib merkezindeki direnişçilere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize yardım edenlere minnettarız." diyen Kurdi, Sednaya'dan sağ çıkabilenler için "Yeniden Doğanlar" adlı bir internet sitesi kurduklarını aktardı.

Kurdi, sitede devletin ve Sağlık Bakanlığının karşılayacağı ameliyatlar ve cerrahi işlemler hakkında bilgi verildiğini vurgulayarak, bazı hastalara daha fazla destek sağlanmasının gerektiğini söyledi. Kurdi, "Suriye halkının çektiği acılar çok büyük." şeklinde konuştu.

Şara'ya yardım çağrısı

Fauri ise eşi Ahmed eş-Şibli'nin 17 Ocak 2018'de tutuklandığını anlattı.

Eşiyle o tarihten sonra hiçbir şekilde iletişim kuramadıklarını ve son olarak Sednaya Hapishanesi'nde tutulduğunu öğrendiklerini aktaran Fauri, "Onun izini sürmek için her yolu denedik ama başarılı olamadık. Maddi imkansızlıklar ve korkular nedeniyle elimiz kolumuz bağlı kaldı." ifadelerini kullandı.

Fauri, Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsakların serbest bırakılmasının ardından da eşinden haber alamadıklarına dikkati çekerek, "Suriye'nin özgürlüğü için mücadele eden herkesin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Yeni liderimiz Ahmed Şara'dan bu konuda bize destek olmasını rica ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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