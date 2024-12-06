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Petrol zengini Deyrizor'da PKK/YPG mevzi kazanma çabasında

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Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların Humus ve Şam'a olan baskısının arttığı belirtiliyor. Rejim ordusu, Irak sınırındaki bazı unsurlarını batıya kaydırarak birliklerini toparlamaya çalışıyor. Çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerde PKK/YPG'nin de etkisi gözlemleniyor.

Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların Humus ve başkent Şam'a baskısının artmasıyla ülkenin Irak sınırındaki rejim ordusu, bazı unsurları batıya kaydırmaya başladı.
Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmalarda rejim karşıtı grupların İdlib, Halep, Hama'nın ardından Humus'ta da ilerlemeye başlaması ve başkent Şam üzerindeki baskının artmasıyla rejim ordusu ihtiyacı olan birlikleri toparlamaya çalışıyor.

PETROL ZENGİNİ DEYRİZOR'DA HAKİMİYET PKK/YPG'YE BIRAKILDI

Suriye rejiminin, ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin ayırdığı hatta, PKK/ Ypg işgalindeki bölgeye cepheli güçlerinden bazıları buradan çekilmeye başladı. İran'ın Irak toprakları üzerinden Suriye'ye ve Suriye üzerinden de Lübnan'a uzanan stratejik ikmal koridorunu da güvenceye alan sahada rejim ordusu, 7 köyü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.

Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köylerinden çekilen ordu güçleri, ülkenin batısına gidiyor.

İRAN DESTEKLİ GRUPLAR DA DEYRİZOR'DA

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor.
Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.
Suriye'deki gelişmeler

HAREKAT 27 KASIM'DA BAŞLAMIŞTI

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

ESAD ARDI ARDINA MEVZİ KAYBETTİ

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Petrol zengini Deyrizor'da PKK/YPG mevzi kazanma çabasında
Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSokrates:

Esad'ın işi bitti zaten onu geç asıl sorun ABD şemsiyesindeki PYD bakalım bizimkiler bunlara nasıl bir operasyon yapacaklar petrolün dibini sıyırmadan ABD ordan çekilmez

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Haber YorumlarıMehmet Karaca:

pkk ypg amerika, israil ve haçlıların ortadoğuda petrol bekçi köpekleridir nokta

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Suriye'nin petrolleri çalan , taşıyan ,pazarlayan, o kadar çok kişi , kuruluş var ki saya saya bitmez...Esad da karşıdan bakıyor. Lahey Adalet divanına vb ye başvurmak aklına gelmez mi bunun

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