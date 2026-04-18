Haberler

Suriye'de devrik rejim döneminden kalma mayının patlaması sonucu 2 çocuk öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şam kırsalında devrik Beşşar Esed rejiminden kalma bir mayının patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti. Olay, çobanlık yapan babalarına yardım eden çocukların yaralanmasıyla sonuçlandı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsal bölgesinde devrik Beşşar Esed rejimi döneminden kalma bir mayının patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, devrik rejimden kalma bir mayın infilak etti.

Patlama sonucu Şam kırsalındaki Kalamun Dağları'nda çobanlık yapan babalarına yardım eden 2 çocuk yaralandı.

Çocuklardan birinin hastaneye ulaşamadan yolda hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer çocuk ise kaldırıldığı Kalamun Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Laith Al
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

