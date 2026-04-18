Suriye'de devrik rejim döneminden kalma mayının patlaması sonucu 2 çocuk öldü
Şam kırsalında devrik Beşşar Esed rejiminden kalma bir mayının patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti. Olay, çobanlık yapan babalarına yardım eden çocukların hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, devrik rejimden kalma bir mayın infilak etti.
Patlama sonucu Şam kırsalındaki Kalamun Dağları'nda çobanlık yapan babalarına yardım eden 2 çocuk yaralandı.
Çocuklardan birinin hastaneye ulaşamadan yolda hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer çocuk ise kaldırıldığı Kalamun Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Laith Al