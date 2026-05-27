Haberler

Suriye'de Kurban Bayramı namazı kılındı

Suriye'de Kurban Bayramı namazı kılındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'de Kurban Bayramı namazı, ülke genelinde cami ve açık alanlarda yoğun katılımla eda edildi. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Halep'te halkla birlikte namaz kılarken, YPG'den kurtarılan Rakka'da da bayram sevinci yaşandı. Hutbelerde birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Suriye'de Kurban Bayramı namazı, ülke genelinde camilerde ve açık alanlarda yoğun katılımla eda edildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bayram namazını Halep'teki Abdullah bin Abbas Camii'nde halkla birlikte kıldı.

Cumhurbaşkanı Şara, göreve gelmesinin ardından bayram namazını ilk kez Şam dışında bir kentte eda etti.

Ülke genelinde halk, sabahın erken saatlerinden itibaren cami ve açık alanlarda toplanarak bayram coşkusunu yaşadı.

Namazın ardından okunan hutbelerde birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, Suriye halkının yaşadığı zorlu süreçlerin ardından dayanışma içinde yeni bir başlangıç vurgusu yapıldı.

Suriyeliler, namaz sonrası mezarlıkları ziyaret ederek yakınlarının kabirleri başında dua etti.

Terör örgütü YPG'den kurtarılan Rakka'da bayram namazına yoğun katılım

Öte yandan Rakka'da ise yüzlerce kişi bayram namazı için belediye stadında toplandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren stadyuma gelen aileler, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Kent sakinleri, Rakka'nın terör örgütü YPG'den kurtarılmasının ardından Kurban Bayramı'nı daha güvenli ve sakin bir ortamda karşılamanın huzurunu yaşadı.

Uzun yıllar çatışma, yıkım ve zorunlu göçlerle anılan kentte, bayram namazına yoğun katılım dikkati çekti.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin'de 842 yıllık Ulu Cami'de bayram namazı yoğunluğu

842 yıllık cami bu sabah dolup taştı
Esenyurt'ta kaçak kurban kesenlere ceza

Ekipleri harekete geçiren görüntü! Yakalayıp tek tek ceza kestiler
Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Sultan Abdülmecid'in şifa bulduğuna inanılan camide 100 yıllık kılıçla bayram hutbesi

100 yıllık kılıçla bayram hutbesi
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in 'keçi' paylaşımına dikkat çeken yorum

Sevgilisinin bu anlarına yorumu ağır oldu