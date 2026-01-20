Suriye İçişleri Bakanlığı: Cezaevinden Kaçan En Az 81 Işid Mensubu Yakalandı

(ANKARA) - Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde bulunan Şeddadi Cezaevi'nden kaçan 120 IŞİD tutuklusundan 81'inin yakalandığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, "Suriye ordusu ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel harekat birlikleri Şeddadi kentine girdi... Ordu ve İçişleri Bakanlığı güçleri, Şeddadi kenti ve çevresinde kapsamlı bir arama ve tarama operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon sırasında 81 IŞİD teröristi yakalandı. Kalan IŞİD mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor" ifadeleri yer aldı.

Şam ve SDG, cezaevlerinden kaçan IŞİD'liler konusunda birbirini suçluyor. Suriye'nin doğusunda SDG'nin kontrolündeki cezaevlerinde yaklaşık 10 bin IŞİD'li, kamplarda ise 50 bin aile üyesi bulunuyor.

Rakka, Haseke ve Deyrizor'daki toplu mezar ve kalıntı alanlarına yaklaşılmaması uyarısı

Öte yandan Suriye'nin Ulusal Kayıplar Kurumu, Rakka, Haseke ve Deyrizor vilayetlerindeki vatandaşlara, kimliği belirsiz insan kalıntılarının veya toplu mezarların bulunduğundan şüphe edilen alanlara yaklaşmamaları, bu alanlara dokunmamaları ya da müdahale etmemeleri çağrısında bulundu.

Kurum, bugün salı günü Telegram kanalından yayımladığı açıklamada, bu tür alanlara izinsiz müdahalenin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler uyarınca hukuki sorumluluk doğuracağını belirtti. Açıklamada, toplu mezar olduğundan şüphelenilen alanlara ilişkin bilgi veya şüphe bulunması halinde, bölgeye yaklaşılmaması ve derhal resmi kanallar üzerinden bildirim yapılması istendi, ihbar hattı olarak bir telefon numası paylaşıldı.