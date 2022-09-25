Şüpheli valiz ekipleri harekete geçirdi, sahibi koşarak gelip derdini anlattı Güncel Haberler Çorum'da bankamatik önüne bırakılan şüpheli valiz ekipleri harekete geçirdi. Ekipler valizin içerisinde kıyafet olduğunu tespit etti. Valiz, zabıta ekiplerine teslim edilirken koşarak bölgeye gelen öğrenci, "Para çekince valizi unutmuşum" dedi. Kentte Gazi Caddesi üzerindeki PTT'ye ait bankamatik önünde şüpheli valiz olduğuna dair vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, valizleri incelemesi için bomba imha uzmanından destek istedi. PARA ÇEKERKEN UNUTMUŞ İncelemelerde; valiz içerisinde kıyafet ve bazı elektronik eşyaların olduğu tespit edildi. Valiz, yapılan kontroller sonrası zabıta ekibine teslim edildi. Panik içerisinde koşarak bölgeye gelen bir öğrenci, polislere "Para çekmiştim. Osmancık ilçesine gidecektim valizimi burada unutmuşum" dedi. Öğrenci daha sonra valizini zabıtadan alarak yoluna deva etti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Zabıta PTT Güncel Haberler

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