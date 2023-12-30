Süper Kupa finalinin ardından yapılan provokasyon içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Riyad'da oynanacak Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından yapılan bazı paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı.

TAKIMLAR MAÇA ÇIKMAMA KARARI ALDI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa finali, iki takımın oyuncularının maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iptal edildi. Maça çıkmama kararı alan Fenerbahçe ve Galatasaray yurda döndü. Dünya gündemine oturan kriz, sosyal medyayı da salladı.

Al Awwal Park'taki maç öncesi, stadyumdaki görevliler her iki takım kafilesinin stada gelmesini bekledi

SUÇ TEŞKİL EDEN PAYLAŞIMLARDA BULUNANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKEKŞİ İLE İLGİLİ İSTİFA HABERLERİNE YALANLAMA

Öte yandan; yaşanan kriz sonrasıTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa ettiğine ilişkin haberler hızla yayıldı. TFF yetkilileri, Büyükekşi'yle ilgili istifa iddialarını yalanladı. Riyad'daki otelde rahatsızlanan Büyükekşi'nin sağlık durumunun da gayet iyi olduğu açıklandı.