Aktivistler: AB, ABD ve BM Gazze'de soykırıma ortak

Libya'nın Zaviye kentinde Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkmaya hazırlanan Sumud Kara Konvoyu'ndaki Avrupalı aktivistler, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma Avrupa Birliği (AB), ABD ve Birleşmiş Milletlerin (BM) de ortak olduğunu söyledi.

Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 300'ün üzerinde aktivist, Libya'nın başkenti Trablus'un yaklaşık 40 kilometre batısındaki Zaviye kentinde toplandı.

Kafileye katılması planlanan diğer aktivistlerin de Libya'ya ulaşması ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından Sumud Kara Konvoyu'nun Gazze'ye doğru yola çıkması planlanıyor.

Zaviye'de kurulan kamp alanında AA muhabirine konuşan Avrupa'nın farklı ülkelerinden aktivistler, kendi ülkeleri dahil AB, ABD ve BM'nin de İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma ortak olduğunu söyledi.

"Almanya İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ortaktır"

Almanya'dan Sumud Kara Konvoyu'na katılan Antoine Schmidt-Berteau, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın "korkunç" olduğunu ve tüm dünyanın buna seyirci kalarak insanlığını kaybettiğini söyledi.

"Alman pasaportu sahibi olarak burada olmam ve harekete geçmem gerektiğini düşünüyorum çünkü Alman devleti soykırıma ortaktır." diyen Berteau, tüm dünyadan insanların insanlık, adalet ve barış için birlikte Gazze için bir arada olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Konvoya kendisi dahil Alman vatandaşı iki kişinin katıldığını belirten Berteau, "Farklı geçmişlerden, farklı kültürlerden insanların burada bir araya gelmesini görmek çok güzel ve umarım konvoy Gazze'ye ulaşır." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma karşı çıkanların "suçlu" ilan edildiğini aktaran Berteau, şunları kaydetti:

"Filistin'i destekleyenler suçlu ilan ediliyor çünkü Almanya, özellikle Almanya'daki medya, sadece tek taraflı haber yapıyor. Yani sadece İsrail için haber yapıyorlar. Filistinlilerin sesini duyurmuyorlar. Tüm protestolar bastırılıyor. İnsanlar suçlu ilan ediliyor.

Bence insanlık olarak bu soykırıma göz yummamız, her gün bebeklerin ve kadınların öldüğünü görmemiz kesinlikle korkunç bir şey ve bence bunun durması ve harekete geçmemiz gerekiyor."

"Temel sorun İsrail ama bence mevcut problem Avrupa'nın, ABD'nin soykırıma ortak olması"

Polonyalı akademisyen Radek Muniak ise Filistin, Gazze, Batı Şeria ve son dönemde Lübnan'da yaşananlar karşısında bir şey yapmamanın insan olarak sorumsuzluk olduğunu ve bunun için Libya'ya gelerek Sumud Kara Konvoyu'na katıldığını söyledi.

Filistin meselesine desteğin dünyanın her yerinde olduğunu kaydeden Muniak, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz birbirimize bağlıyız, nereden geldiğimizin, Müslüman, Hristiyan veya Budist olmamızın bir önemi yok. Gazze için Filistin için harekete geçme çağrısı, insan olarak sahip olduğumuz bir sorumluluk. Çünkü Gazze'de olanlara izin verirsek, insanlığımızın bir parçasını kaybedeceğiz."

Polonyalı aktivist, ülkesindeki İsrail büyükelçiliği önünde protestolar düzenlendiğini, Filistin bayrakları ile insanların sokaklara çıktığını ancak doğrudan eyleme ihtiyaç olduğunu ve bunun için konvoya katıldığını dile getirdi.

Gazze'deki soykırıma dünyanın sessiz kalmasına tepki gösteren Muniak, şöyle konuştu:

"Sadece protesto etmek, Filistin bayrağı taşımak bunlar yeterli değil. Burada olmalıyız. Gazze'deki insanlarla, Filistin'deki insanlarla, doğrudan olabildiğince yakın olmalıyız. Temel sorun İsrail ve Netanyahu ama bence mevcut problem Avrupa ülkelerinin, ABD'nin ve diğer ülkelerin soykırıma ortak olması.

Başka hiçbir ülkenin olan bitene karşı çıkmaması bir skandal. Yani bu sadece İsrail ile ilgili değil. Bence ABD'ye, AB'ye, BM'ye de odaklanmalıyız, bu durumu durdurmak için hiçbir şey yapmıyorlar."

Akademisyen olduğunu ve soykırımlar üzerine çalıştığını söyleyen Muniak, şunları kaydetti:

"Çalışmalarıma göre, (Gazze'de olanlar) çok net bir soykırım çünkü resmen soykırım ilan edildi ve şu ana kadar da hiçbir şey yapılmadı.

Ruanda'da, Kamboçya'da soykırım sonradan ilan edilmişti. (Gazze'deki) ilk defa karşımızda devam eden ve soykırım olarak tanınmış bir soykırım var ve kimse buna karşı bir şey yapmıyor. Bunu durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Hepimizin buraya gelmesi inanılmaz bence. Esmerler, beyazlar, Batılılar, Afrikalılar, hep birlikte ve bu en önemlisi ve bence çok güzel."

"Sorumluluk, bu dünyada yaşayan tüm insanlara ait"

İspanya'nın Bask bölgesinden konvoya katılmak için Libya'ya gelen insan hakları savunucusu aktivist Haizea Urkixo Gorostiaga ise amacının Refah'a ulaşmak ve İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak olduğunu söyledi.

Sumud Kara Konvoyu ile denizde ilerleyen Sumud Filosu'nun yalnızca insani yardım ulaştırmayı hedeflediğini vurgulayan Gorostiaga, şunları söyledi:

"Bu bir soykırım, insan hakları açısından bakıldığında Filistin'de neler olup bittiğini anlamak mümkün değil. Sadece şimdi değil, Nekbe'den beri. (İsrail) insan haklarını hiçbir şekilde dikkate almıyor. Bir medeniyeti ve Filistin halkını yok ediyorlar. Buna gerçekten karşı çıkmamız ve bununla mücadele etmemiz gerekiyor."

Gazze'deki soykırım durdurulmadığı sürece insanlığın "insan" olarak kalmaya devam edemeyeceğini dile getiren Gorostiaga, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden sorumluluk, bu dünyada yaşayan tüm insanlara aittir. Kim olduğunuz, nerede yaşadığınızın bir önemi yok. Gerçek sorumluluk size ait ve buna karşı harekete geçmeye başlamamız gerekiyor.

Biz Refah'a ulaşsak da ulaşamasak da bu bizim takip etmemiz gereken büyük bir hareket. (İsrail'in) yaptıklarını sürdürmelerine izin veremeyiz. Yargılanmalılar, bu yaptıklarının bedelini ödemeliler. Bizim günlük hayatımızda her hareketimizle onlara karşı olmamız lazım."