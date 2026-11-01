Sümer Ezgü, Sri Lanka'daki ABU Müzik Festivali'nde 66 yıllık curayı çalacak

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Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, 2 Kasım'da Sri Lanka'nın Kolombo kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Sanatçı, festivalde "Anadolu'dan Geldik" eserini seslendirerek, 66 yıllık cura ile Türk ezgilerini uluslararası sahneye taşıyacak.

TRT'nin de üyesi olduğu ABU tarafından düzenlenen festival, Asya-Pasifik bölgesindeki farklı ülkelerin müzik kültürlerini bir araya getirecek.

Müzik hayatına küçük yaşlarda başlayan Ezgü, öğretmen babasının aldığı enstrümanlarla müziğe yöneldi. Ezgü, babasının görevi dolayısıyla iki yıl yaşadığı Yunanistan'ın Gümülcine kentinde nota ve müzik eğitimi aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra müzik çalışmalarını sürdüren Ezgü, radyo sınavını kazanmasının ardından TRT'de kadrolu sanatçı olarak görev yaptı.

TRT'de 15 yıl çalıştıktan sonra yayıncılığa yönelen sanatçı, "Ankara Rüzgarı", "Nazar Değmesin" ve "Halkalı Şeker" gibi televizyon programlarını hazırladı.

Son yıllarda TRT Müzik'te yayımlanan "Sümer Ezgü ile Anadolu'dan Geldik" programıyla Anadolu'nun müzik kültürünü tanıtan sanatçı, bugüne kadar 53 bölüm hazırladı.

Anadolu'nun müzik mirasını kayıt altına alıyor

Sümer Ezgü, AA muhabirine, Anadolu'nun farklı yörelerini gezip yerel müzikleri ve enstrümanları kayıt altına aldıklarını belirterek, halk kültürünün kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Çocukluğundan itibaren davul, zurna ve bağlama sesleriyle büyüdüğünü belirten Ezgü, farklı ülkelerdeki halk oyunları ve müzik festivallerine katıldığını ifade etti.

Program kapsamında Mersin ve Gaziantep'te çekimler yaptıklarını anlatan Ezgü, Silifke'nin yöresel oyunlarını, Gaziantep'in barak havalarını ve bölgeye özgü enstrümanları kayıt altına aldıklarını dile getirdi.

Çalışmalarını kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yaptıklarını vurgulayan Ezgü, "Anadolu'yu dolaşarak, bitmek bilmeyen renklerini tespit ediyoruz. Bir yerde derleme çalışması yapıyoruz. Aslında günümüzün belgesini çekip geleceğe dosya bırakıyoruz." dedi.

66 yıllık cura ile sahneye çıkacak

Sri Lanka'da düzenlenecek festivalde Türkiye'yi temsil edecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ezgü, etkinliğin farklı kültürleri müzik aracılığıyla buluşturacağını söyledi.

Festivalde "Anadolu'dan Geldik" eserini seslendireceğini aktaran Ezgü, şöyle konuştu:

"Bu festivale katılmak, Türkiye'yi o festivalde Asya-Pasifik'in bir rengi olarak, hele hele 'Anadolu'dan Geldik' eseriyle sunacak olmak beni çok mutlu etti. Çalışmaları tamamladık. Fethiyeli rahmetli halk sanatçısı Ramazan Güngör'ün 66 yıllık curası bende. O üç telli sazı da festivalde çalacağım. Ramazan Güngör ona 'kopuz' derdi. Geldiği coğrafyaya Anadolu'dan bir enstrüman götüreceğim ve çalacağım. Bu da kültürel bir birleşim olacak."

Ezgü, kültürel mirasın tanıtımı için bundan sonra da elinden gelen çabayı göstereceğini dile getirdi.

Kaynak: AA