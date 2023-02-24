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SULTANGAZİ'DE YOL KENARINDA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ ÖLÜ BULUNDU

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SULTANGAZİ'de yol kenarında üniversite öğrencisi Hamdullah Kartal silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

SULTANGAZİ'de yol kenarında üniversite öğrencisi Hamdullah Kartal silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Başak Mahallesi Mahmutbey yolu İSTOÇ istikametinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hamdullah Kartal(23)'ın silahla vurularak öldüğünü belirledi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisi okuyan Kartal'ın dünden beri kayıp olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından Kartal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kartal'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

"EN SON DÜN HABER ALDIK"

Baba Maşallah Kartal, "Benim küçük oğlumdu. En son dün sabah 09.00'da görüştük. Yataktan kalkıp 'Ben markete gideceğim' dedi. Ben de inandım sonra markete gittim sorduğumda markete gelmedi dediler. Sonra onu aramaya başladım 5-6 kere aradım cevap vermedi. Her zaman cevap veren biriydi hiç kimseye cevap vermedi. Saat 15.00'a kadar aradık sonra telefon kesildi. Bu sabaha kadar aradık aradık ulaşamadık. Dün en son habere aldık hiçbir sıkıntısı yoktu. Erzurum'da makine mühendisi okuyordu." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mahmutbey Erzurum Güncel Haberler

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