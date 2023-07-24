Sultangazi'de yabancı uyruklu işyerine saldırıp tehdit ve hakaret iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

Sultangazi'de, yabancı uyruklu bir kişinin işyerine saldırıp, tehdit ve hakaret iddiasıyla yakalanan şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Dün, Cebeci Mahallesi'ndeki yabancı uyruklulara ait bir restorana gelerek, 'Ülkenize gideceksiniz.' dediği, işyerine saldırıp çalışanlara yönelik tehdit ve hakaret ettiği belirlenen Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Sultangazi'de, yabancı uyruklu bir kişinin işyerine saldırıp, tehdit ve hakaret iddiasıyla yakalanan şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Dün, Cebeci Mahallesi'ndeki yabancı uyruklulara ait bir restorana gelerek, "Ülkenize gideceksiniz." dediği, işyerine saldırıp çalışanlara yönelik tehdit ve hakaret ettiği belirlenen Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.