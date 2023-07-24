Üye Girişi
Haberler

Sultangazi'de yabancı uyruklu işyerine saldırıp tehdit ve hakaret iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

Güncel Haberler

Sultangazi'de, yabancı uyruklu bir kişinin işyerine saldırıp, tehdit ve hakaret iddiasıyla yakalanan şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Dün, Cebeci Mahallesi'ndeki yabancı uyruklulara ait bir restorana gelerek, 'Ülkenize gideceksiniz.' dediği, işyerine saldırıp çalışanlara yönelik tehdit ve hakaret ettiği belirlenen Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Sultangazi'de, yabancı uyruklu bir kişinin işyerine saldırıp, tehdit ve hakaret iddiasıyla yakalanan şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Dün, Cebeci Mahallesi'ndeki yabancı uyruklulara ait bir restorana gelerek, "Ülkenize gideceksiniz." dediği, işyerine saldırıp çalışanlara yönelik tehdit ve hakaret ettiği belirlenen Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

Sultangazi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title