Sultangazi'de 'En Mutlu Şehir Sinop Dayanışma Günleri' başladı. Etkinlikte Sinop iline ait yöresel ürünler bal, gözleme, salça, peynir, baklava ve baharatlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sultangazi Belediyesi, Anadolu'nun tarih kokan şehirlerinin lezzetlerini, kıyafetlerini, müziklerini kültürlerini Anadolu Kültür Festivali ile ilçe sakinlerine tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2023 TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en mutlu ili seçilen Sinop, birbirinden güzel kültürel zenginlikleri ve yöresel lezzetleri ile Sultangazi'ye geldi.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen programa AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sinop Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyesi Davut Haskırış, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel, Büyük Birlik Partisi (BBP) Sultangazi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları İlçe Başkanı Yasin Bakırcı, siyasi parti temsilcileri ve meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Kuzey Irak'ta şehit düşen askerler için Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu. Katılımcılar şehit düşen ve yaralanan askerler için dualar etti. Etkinliğin sona ermesiyle protokol üyeleri keşkek kazanlarının olduğu alana geçerek katılımcılara keşkek dağıttı.

DURSUN: ŞEHİTLERİMİZİN ACISINI YAŞADIĞIMIZ BİR GÜNDEYİZ

Etkinlikte konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Anadolu Kültür Festivali kapsamı içerisinde Sultangazi'de bugün Sinoplularla, mutlu şehirle bir aradayız. Sinop Dayanışma Günü'ndeyiz ama bugün tabii çok üzüntülü bir anımız. Türkiye'de milletimizin derin acılar yaşadığı, şehitlerimizin acısını yaşadığımız bir gündeyiz. Rabbimden şehitlerimizin yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Rabbim bizlere bir daha bu tür zamanlar yaşatmasın. Tanıtım günlerimiz, Anadolu Kültür Festivali'ndeki günlerimiz büyük bir coşkuyla devam ediyor. Yaklaşık 3 buçuk aydır bu süreç devam ediyor. Anadolu'yu tanıtmaya, Anadolu'daki insanları bir araya getirmeye, onları bir araya getirirken mutlu zamanlarına şahitlik etmeye gayret ediyoruz. Yeme-içme kültürlerimizi ve elbette şehirlerini tanıtmaları için de bir mekan oluşturuyoruz. Birçok insanın bir araya gelmesine vesile olan bu etkinlik alanımız insanların özlemlerini giderdikleri, birbiriyle dayanışmalarını artırdıkları çok güzel bir mekan oldu, çok uzun zamandır coşkuyla geçti. İnşallah bugün de Sinoplularla yine devam etmiş olacağız. Dediğim gibi bugün çok özel bir gün oldu, şehitlerimizin olduğu bir gün. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve mevlit okumalarıyla etkinliğin sürecini devam ettirmeye çalıştığımız iki gün olacak. Sinoplu kardeşlerimizi Sultangazi'ye çağırıyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen kardeşlerime, Sinoplulara canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da burada güçlü bir şekilde çalışmalarımız devam edecek' dedi.