İstanbul'da maymun çiçeği alarmı! Ellerinde yaralar çıkan 3 kişi ekipler tarafından alındı, test sonuçları bekleniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da maymun çiçeği alarmı! Ellerinde yaralar çıkan 3 kişi ekipler tarafından alındı, test sonuçları bekleniyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul Sultangazi'de ellerinde çıkan yaralar nedeniyle yabancı uyruklu 2 kişi eczaneye giderek ilaç istedi. Eczacı, 30 ülkede görülen maymun çiçeği virüsü şüphesiyle durumu yetkililere bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, eczaneden çıkarak ilerleyen 2 kişi ile yanlarındaki arkadaşlarını cadde üzerinde durdurdu. Ambulansla hastaneye götürülen 3 kişinin test sonucu bekleniyor.

Sultangazi Habibler Caddesi'nde bulunan eczaneye gelen yabancı uyruklu 2 kişi, ellerindeki yaraları gösterip ilaç istedi. Eczacı yaraların, 'Maymun çiçeği' olabileceğinden şüphelenerek, yetkililere haber verdi. 2 kişi eczaneden krem alarak çıktı. Polis ve sağlık ekipleri, eczaneden çıkarak ilerleyen 2 kişi ile yanlarındaki arkadaşlarını cadde üzerinde durdurdu. 3 kişi ambulansla hastanede götürüldü.

Maymun çiçeği şüphesi olan, 3 kişiye götürüldükleri hastanede test yapıldı. Yaraların nedeni araştırılırken bu kabarcıkların 'Su çiçeği' nedeniyle oluşmuş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Bu belirtilere dikkat! Maymun çiçeği 3 semptomla kendini belli ediyor

İstanbul'da maymun çiçeği alarmı! Ellerinde yaralar çıkan 2 kişi ekipler tarafından alındı, test sonuçları bekleniyor

Eczacı Esra Koca, "Dün hastalar vardı burada. Afgan 2 kişi geldi. Ellerini gösterdiler, ellerinde yuvarlak tohuma benzeyen yaralar vardı. 'Bir saniye' dedim, doktor birini aradım. Doktor fotoğraf çekmemi söyledi. Fotoğraflarını çektim, doktora attım. O da yetkililere haber vermiş. Hastalık maymun çiçeği olabilir diye şüphelendik. Maymun çiçeğine çok benziyordu. Antibiyotik ilaç kullanmış iyi gelmemiş o yüzden virüs olabilir diye düşündüm. Onlar gittikten sonra her yeri dezenfekte ettim" dedi.

İstanbul'da maymun çiçeği alarmı! Ellerinde yaralar çıkan 2 kişi ekipler tarafından alındı, test sonuçları bekleniyor

Cadde üzerinde esnaf olan Mehmet Yuvakgil "Sabah saatlerinde polisler bize fotoğraf gösterdi, 'Bu kişiyi gördünüz mü?' dediler. Biz de neden aradıklarını merak edip araştırdık, Maymun çiçeği olduğunu öğrendik. Aradan 5-6 saat geçtikten sonra emniyet mensupları burayı kapattılar. Fark ettik ki, o çocukları yakalamışlar. 3 Afgan asıllı kişi vardı. Sağlık ekipleri çocukları alıp gitti. Çocukların kollarında sulu, yanmış gibi yaralar vardı. İster istemez tedirginlik oluyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi Monkeypox Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (6)

ferhat atmaca:

bizi duymuyor musunuz gönderin hepsini. ne yapmaya çalışıyorsunuz? amacınız ne? istemiyoruz yabancıları.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Mustafa TekkaleMMM:

Yabancı uyruklu diye başlamayan haber yok nerdeyse.. Türkiye'de miyim Afganistan'da mı Suriye'de mı belli değil

Cevap Yaz 0 7 Yayından Kaldır
Tayfun Çilek:

Mazot fiyatı düşmedikçe meyva sebze fiyatı düşmez .Kendinizi kandırmayın

Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title