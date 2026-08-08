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Sultangazi'de İnşaat Kazısı 3 Binayı Tahliye Ettirdi

Sultangazi'de İnşaat Kazısı 3 Binayı Tahliye Ettirdi
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Sultangazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişik iki binada açılma oluştu. Üç bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, sakinler belediyenin misafirhanelerine yerleştirildi. Kazı alanı toprakla dolduruldu, incelemeler sürüyor.

Sultangazi'de inşaat temeli kazısı sırasında hasar oluşan 3 bina tahliye edildi.

50. Yıl Mahallesi 2017. Sokak'taki bir inşaatın temel kazı çalışması sürerken, yanındaki bitişik nizamlı iki binanın arasında açılma meydana geldi. Çıkan sesler üzerine binalarda yaşayan vatandaşlar dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililerin yaptığı incelemenin ardından, aralarında açılma oluşan iki bina ile kazı çalışması yapılan alanın diğer yanındaki bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Binaların sakinleri, belediyenin misafirhanelerine gönderildi.

Kazı yapan firma tarafından kazılan alan toprakla doldurulurken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA
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