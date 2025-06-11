Sultangazi'de 'Filistin'e Ses, Gazze'ye Nefes Ol' Temalı Konser Düzenlendi

Sultangazi'de 'Filistin'e Ses, Gazze'ye Nefes Ol' Temalı Konser Düzenlendi
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Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Filistin'e Ses, Gazze'ye Nefes Ol' konserinde, Filistin ezgileri seslendirilirken, eğitim camiası Filistin'e destek mesajları verdi. Etkinlikten elde edilen gelirler Türk Kızılay aracılığıyla Filistin'e gönderilecek.

Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce " Filistin'e Ses, Gazze'ye Nefes Ol" temalı konser düzenlendi.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen konserde, Sultangazi Öğretmenleri Müzik Topluluğu Filistin'e dair ezgi ve marşlar seslendirdi.

Programın açılışında konuşan Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmünü kınadı.

Gazze'nin, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir çağda dünyanın sessiz kaldığı bir coğrafya olduğunu kaydeden Kaşıkçı, "Nerede bir zulüm varsa milletimiz bu zulmün karşısında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, zulmün karşısında duran eğitim camiamıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş ise İsrail'in işlediği savaş suçlarına kayıtsız kalmayacaklarını belirterek, "İnsanlığın onuru için roketlere göğsünü siper eden Gazzeli kardeşlerimize ses ve nefes olmak istiyoruz." dedi.

Tekbaş, "Sanatın soykırımları, şiddeti ve Filistin meselesini gündeme getirmedeki gücünü Hanzala örneğinde görüyoruz. Bizler de sanatın evrenselliğini ve gücünü kullanarak Sultangazi'den haykırıyoruz. Filistin özgür, İsrail kahrolana değin susmadık, susmayacağız. Bu zulme öğretmenler sessiz kalmadı, kalmayacak. Hanzala'nın insanlığa yüzünü döneceği güne kadar haykırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce "Geleceğin Yazarları Projesi" çerçevesinde yayıma hazırlanan "Çocukların Yüreğinden Filistin" adlı kitabın standı kuruldu, ayrıca "Portrelerle Filistin'e Mektuplar" sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Konserin ardından etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere plaket takdim edildi.

Konser ve "Çocukların Yüreğinden Filistin" adlı kitaptan elde edilen gelirlerin tamamı Türk Kızılay aracılığıyla Filistin'e gönderilecek.

Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel
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