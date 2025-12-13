Sultangazi'de bazı iş yerlerinde su baskını mağduriyeti

Sultangazi'de esnaf, iş yerlerinin duvarlarından içeri sızdığı öne sürülen kanalizasyon ve atık sular nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

Megakentte geçen haftaki sağanağın ardından ilçede bazı iş yerlerini su bastı. Yağışın bitmesine rağmen 3 iş yerinde duvarlardan su sızma sorunu devam ediyor.

Cebeci Mahallesi 2486. Sokak'taki iş yeri sahibi Mehmet Turan, sorunun yağmur yağdığı günden beri devam ettiğini kaydetti.

Her yağmur yağdığında kendi dükkanı ve çevredeki birkaç dükkanın su bastığını aktaran Turan, "İSKİ'yi çağırıyoruz 'Biz buna karışamıyoruz.' diyor, belediyeyi çağırıyoruz, 'Yapıyoruz.' diyor. Her yağmurda aynı sorun yaşanıyor. Suyu çeken kimse yok. Burayı iki gün önce kuruttuk, tekrar su doldu." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1600 litre su boşalttıklarını kaydeden Turan, duvar diplerinden su fışkırdığını, dükkandaki tüm eşyaların çöp olduğunu, durumun su borularından ya da rögardan kaynaklandığını düşündüğünü belirtti.

Esnaf Bünyamin Turan da masraflarının giderek arttığını belirterek, "Gelenlerin çoğu 'Yapacak bir şeyimiz yok.' diyor. Kanalizasyon borusu hemen şurada, kimse ilgilenmiyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

?Bölgedeki iş yeri sahipleri, sorunun bireysel bir arıza olmadığını, genel altyapı yetersizliğinden kaynaklandığını ve yetkililerden çözüm beklediklerini belirtti.