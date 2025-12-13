Haberler

Sultangazi'de bazı iş yerlerinde su baskını mağduriyeti

Sultangazi'de bazı iş yerlerinde su baskını mağduriyeti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi'de iş yerleri, yağış sonrası içeri sızan kanalizasyon ve atık sular nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Esnaf, yetkililerden çözüm bekliyor.

Sultangazi'de esnaf, iş yerlerinin duvarlarından içeri sızdığı öne sürülen kanalizasyon ve atık sular nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

Megakentte geçen haftaki sağanağın ardından ilçede bazı iş yerlerini su bastı. Yağışın bitmesine rağmen 3 iş yerinde duvarlardan su sızma sorunu devam ediyor.

Cebeci Mahallesi 2486. Sokak'taki iş yeri sahibi Mehmet Turan, sorunun yağmur yağdığı günden beri devam ettiğini kaydetti.

Her yağmur yağdığında kendi dükkanı ve çevredeki birkaç dükkanın su bastığını aktaran Turan, "İSKİ'yi çağırıyoruz 'Biz buna karışamıyoruz.' diyor, belediyeyi çağırıyoruz, 'Yapıyoruz.' diyor. Her yağmurda aynı sorun yaşanıyor. Suyu çeken kimse yok. Burayı iki gün önce kuruttuk, tekrar su doldu." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1600 litre su boşalttıklarını kaydeden Turan, duvar diplerinden su fışkırdığını, dükkandaki tüm eşyaların çöp olduğunu, durumun su borularından ya da rögardan kaynaklandığını düşündüğünü belirtti.

Esnaf Bünyamin Turan da masraflarının giderek arttığını belirterek, "Gelenlerin çoğu 'Yapacak bir şeyimiz yok.' diyor. Kanalizasyon borusu hemen şurada, kimse ilgilenmiyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

?Bölgedeki iş yeri sahipleri, sorunun bireysel bir arıza olmadığını, genel altyapı yetersizliğinden kaynaklandığını ve yetkililerden çözüm beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Özel, 'Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber' diyerek paylaştı

Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek paylaştı
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Güle güle Emre! İşte yeni takımı
'Partimiz şaibeli yapıların sığınağı değildir' paylaşımı yapan isim CHP'den ihraç edildi

CHP'de kalemi kırılan son isim
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kasa ağzına kadar doldu

Fenerbahçe'ye dev gelir! Kasa ağzına kadar doldu
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
title