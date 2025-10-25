Haberler

Sultangazi'de Adıyaman Kültür Buluşmaları Gerçekleşti

Sultangazi'de Adıyaman Kültür Buluşmaları Gerçekleşti
Güncelleme:
Sultangazi'de düzenlenen Anadolu Kültür Festivali kapsamındaki Adıyaman Kültür Buluşmaları'nda, katılımcılara Adıyaman'ın yöresel ürünleri ikram edildi. Programda konuşan yetkililer, Adıyaman'ın yeniden inşasına dair bilgileri paylaştı.

Sultangazi'de Anadolu Kültür Festivali kapsamında Adıyaman Kültür Buluşmaları düzenlendi.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda belediye ile Sultangazi Adıyamanlılar Platformu işbirliğinde gerçekleşen programda, vatandaşlara Adıyaman'ın yöresel ürünlerinden nar, çiğ köfte, kuru üzüm ve pestil ikram edildi.

Programda konuşan ?AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, kentin yeniden inşa sürecine ilişkin, "Yıl sonuna kadar belki 3 binden fazla konutu sadece TOKİ ve Emlak Konut üzerinden teslim etmiş olacağız. Okullarımız, yollarımız, camilerimiz yapılıyor. Binalar, iş yerleri, bir şehir küllerinden yeniden doğuyor." ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya da Adıyaman'ın yeniden imar ve inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin kendi köklü medeniyet tecrübesinin dünyaya örnek olacağını belirten Kaya, Adıyaman'ın farklı kimlikleri yüzyıllardır kardeşçe barındıran şehirlerden biri olduğunu kaydetti.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da "Biz Anadolu'yuz, örf ve adetlerimizden, gelenek ve göreneklerimizden kopmayız. Küllerinden var olan bir bölgeden bahsediyoruz. Kolay bir iş değil, devletin, liderin güçlü olması gerekir." dedi.

Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, şarkıcı Latif Doğan da sahne aldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel
