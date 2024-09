Sultangazi Belediyesi Üniversite ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin Aylık Akbil Ücretlerini Karşılıyor

Sultangazi Belediyesi, bu yıl da örgün eğitimde okuyan üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin aylık akbil ücretlerini karşılıyor.

Gençlere her yaşta ve her alanda destek olduklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bizim komşularımıza desteğimiz çocuklarımızın doğum anından itibaren başlıyor. Yavrularımızı Hoş Geldin Bebek programıyla karşılıyor, 42-68 aylık çocuklarımız için iki ana kucağımızda verdiğimiz okul öncesi eğitimle devam ediyoruz. Her şeyin başının eğitimden geçtiği bilinciyle hareket ediyor, üreten ve yeteneklerinin farkında olan bireylerin yetişmesine gayret gösteriyoruz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz Kaşif Çocuk ile 5-8 yaş aralığındaki çocuklarımızı çok özel bir eğitimle buluşturuyoruz. 8-14 yaş arasındaki çocuklarımızı Bilim Merkezimizde sanat ve bilimle buluşturuyoruz. SEDA'da ise deneyimli kadromuzla çocuklarımızı lise ve üniversite sınavlarına en iyi şekilde hazırlıyoruz. Üniversiteye giden gençlerimizi de yalnız bırakmıyor, onlara ulaşım desteği sağlıyoruz. Geçen yıl başlattığımız üniversite ve yüksek lisans öğrencilerimizin aylık AKBİL ücretlerini bu yıl da belediye olarak biz karşılıyoruz. Her şey gençlerimiz için" diye konuştu.