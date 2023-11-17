Sultanbeyli Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi açıldı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sultanbeyli Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nin açılışı İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. 14 bin metrekare üzerine, çok fonksiyonlu olarak inşa edilen merkezde ilçe sakinlerine afetlerle ilgili eğitimler verilecek. Merkez olası afet durumunda şehir dışından yardıma gelecek ekipler için konaklama alanı ihtiyacını da karşılıyor.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi'nde inşa edilen Sultanbeyli Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

VALİ GÜL: ÖNCELİKLE NE YAPACAĞIMIZI BİLMEMİZ LAZIM

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Depremde Gaziantep'teydik. Marmara depreminde İstanbul'daydık. Memlekette irili ufaklı depremler yaşadık. Sizin de içinizde deprem yaşayanlar vardır. Özeti şu; deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılacak işler var. Biz sanki deprem çok uzağımızdaymış gibi bazen bunları planlıyoruz, düşünüyoruz. İnşallah hiç olmaz ya da çok hafif olur ama millet olarak, devlet olarak hazırlıklı olmamız lazım. Nasıl hazırlıklı olacağız? Öncelikle ne yapacağımızı bilmemiz lazım, sonra bir başkasına nasıl yardımcı olacağımızı bilmemiz lazım. Onun için belediye başkanımızın dediği gibi bu akredite arama kurtarma kuruluşları önemli. Gönüllüsünüz ama ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, gönüllüsünüz ne yapacağınızı biliyorsunuz ama AFAD sizin ne yapacağınızı bilmiyor. Çünkü sizin gerçekten o eğitimi alıp almadığınızı o enkazın size teslim edilip edilemeyeceğini bilmiyoruz. O açıdan herhangi bir sıkıntı yokken kendimizin eğitim alması, gönüllü olarak, AFAD gönüllüsü olarak akredite olup arama kurtarma faaliyetlerini yapabilecek yetkinlikte olmamız önemli" dedi.

"TOPLANMA ALANI VE ALTYAPISI HAZIR YERLERİN OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Merkezde sadece depremle ilgili değil diğer afet türleriyle ilgili de eğitimler verildiğini söyleyen Gül, "İsmail Erdem milletvekilimizin dediği gibi afet ve benzeri durumlarda toplanma alanı ve altyapısı hazır yerlerin olması da çok önemli. 39 ilçemizin tamamını gezdim. Bu anlamda bütün ilçelerimizde irili ufaklı koordinasyon merkezleri var. Ama bu ayarda, bu kalitede, bu büyüklükte, bu kadar kapsamlı ilk defa gördüm. Ben belediye başkanımıza, ekibine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyo hayırlı uğurlu olmasını temenni diliyorum" diye konuştu.

KESKİN: ÜLKEMİZDE ÇEŞİTLİ FELAKETLERLE KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise "6 Şubat tarihinde Türkiye'mizin 11 ilini etkileyen bir deprem, bir felaket yaşadık ve biz buna asrın felaketi dedik. 50 bin vatandaşımızı kaybettik. Onlara rahmet diliyorum. 100 bin vatandaşımız da yaralandı, onlara da şifalar diliyorum. Ülkemiz deprem kuşağında, iklim değişikliklerinin neticesinde hem dünyada hem de ülkemizde çeşitli felaketlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bundan dolayı felaket öncesi, felaket esnası ve felaket sonrası yapılabilecekler var. Bizler özellikle Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezimizi açtık ve bu merkezi Sultanbeylimizin hem de İstanbul'umuzun hizmetine sunmuş olduk. 14 bin metrekare içerisinde burada özellikle evlatlarımızın, gençlerimizin, eğitim görebilecekleri sadece depremle ilgili değil, diğer bütün felaketlerle ilgili eğitimler alabilecekleri alanlarımızı oluşturduk. Burada büyük bir koordinasyon merkezimiz var aynı zamanda Turgut Cansever Kütüphanemizi açtık. Dünyanın ve Türkiye'nin önemli bir mimarı olan Turgut Cansever'in İstanbul'la ve depremle ilgili projelerinin de hatırlatılması, farkındalık oluşturulması için bu kütüphanemizi de buraya açmış olduk. Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezimizin İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

AFET KOORDİNASYON VE EĞİTİM MERKEZİ HAKKINDA

Sultanbeyli Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada merkez hakkında şu bilgilere yer verildi:

"İçerisinde Afet Koordinasyon ve Yönetim Merkezi, eğitim merkezi, seminer salonu, mutfak, erzak depoları, Arama Kurtarma Timi malzeme depoları, Turgut Cansever Kütüphanesi, revir ve müşahede odası bulunan merkez; peyzaj uygulamalarıyla da yaşam alanına dönüştürüldü.

Merkezin bahçesinde çocuk oyun alanı, koşu pisti, 4 bin 400 metrekare yeşil alan ve her biri 4'er kişilik konaklama alanlarına dönüştürülebilir kamelyalar da bulunuyor. Ayrıca afet merkezine ilerleyen günlerde geçici sığınma evleri de ilave edilecek.

1000 metrekare kapalı eğitim alanına sahip merkezde ilçe sakinlerine ve binlerce gence afetlerle ilgili eğitimler verilecek. Eğitimler için oluşturulan özel alanda sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak yangın ve sellere yönelik afet bilinci eğitimleri, sanal oda, son teknoloji ile donatılmış ilk yardım eğitim alanı, interaktif söndürme cihazlarının kullanılacağı yangın eğitim simülasyonu, 2 eksenli deprem simülatörü ve eğitim salonu, 5D sinema salonu, dumanlı alanlardan kaçış koridoru, yaşanmış bir deprem sonrası oluşacak yıkımı gözlemleyebilmek için hazırlanan enkaz koridoru bulunuyor. Bu eğitim istasyonları ile afet durumlarında neler yapılması gerektiği hakkında vatandaşlara bilinçlendirme eğitimleri verilecek.

Bahçesinde bulunan ve gündelik yaşamda piknik alanı olarak hizmet verecek olan kamelyalar ise olası bir afet durumunda hızlı ve pratik şekilde 4'er kişilik konaklama alanına dönüşerek, şehir dışından yardıma gelecek ekipler için konaklama alanı ihtiyacını karşılayacak."