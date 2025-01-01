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Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesi Yenilenecek

Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesi Yenilenecek
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Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, 2025'te yenilenecek donanımı ile ziyaretçi sayısını artırmayı hedefliyor. Müzede yapılacak iyileştirme çalışmaları ile 500 yıllık bir darüşşifa ortamı sunulması planlanıyor.

Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin 2025'de yenilenecek donanımıyla ziyaretçi sayısının artırılması planlanıyor.

Müzesi Müdürü Enver Şengül, AA muhabirine, Sağlık Müzesi'nin Türkiye'nin ve Edirne'nin en popüler müzelerinden biri olduğunu söyledi.

Müzenin bu yönüyle övünç kaynağı olduğunu belirten Şengül, "Burası 2004 yılında Avrupa Müze Ödülü, 2007 yılında Avrupa Kültürel Miras Birliği En İyi Sunum Ödülü alan bir müze olduğu için Edirne'ye gelen ziyaretçiler doğal olarak burayı çok merak ediyor. Selimiye Camisi'nden sonra Edirne'nin en çok gezilen yerlerinden biri bizim müzemiz." dedi.

Şengül, Bulgaristan, Yunanistan, Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu farklı ülkelerden ziyaretçilerin müzeyi ziyaret ettiğini dile getirdi.

"Bu yıl 165 bin ziyaretçimiz oldu ve bunun 11 bine yakını yabancı"

Bu yıl da yoğun bir ziyaretle karşılaştıklarını ifade eden Şengül, şunları kaydetti:

"165 bin ziyaretçimiz oldu ve bunun 11 bine yakını yabancı ziyaretçiler. Dünyanın farklı ülkelerinden insanlar burayı merak edip geliyorlar, geziyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Müzemizin tıp ve mimarlık tarihinde çok önemli bir yeri var. Hastane, akıl hastalarının musiki ve su sesiyle tedavi edildikleri merkezlerin başında geliyor.

Bu yönüyle insanların çok ilgisini çekiyor ve bunun dışında mimarlık tarihinde de çok önemli bir yeri var. Merkezi planlı hastanelerin tarihteki ilk örneklerinden biri. Külliye, yapılar topluluğu olarak da Osmanlı'nın günümüze ulaşan en çarpıcı, en etkili yapılarından biri. Edirne şanslı ki böyle bir yapıyı koruyarak bugüne ulaştırabilmiş. Trakya Üniversitesi 1997'den beri burayı müze olarak kullanıyor ve ziyaretçi sayısının artması da buraya verilen önemin bir göstergesi."

Hedef ziyaretçi sayısını artırmak

Şengül, 2025'de ziyaretçi sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Müzede iyileştirme çalışmaları yapılacağını aktaran Şengül, "Müzemizin elden geçirilmesine ihtiyaç var. Bu konuda çalışmaları başlattık, projelerimizi hazırladık. Müzemizi daha gerçekçi bir donanım ve tasarımla tekrar ziyaretçilerimize sunacağız. Müzemizi günün gelişen müzecilik teknikleri doğrultusunda daha gerçekçi bir donanım ve tasarımla tekrar ziyaretçilerimize sunmayı planlıyoruz. Müzemizi gezenler 500 yıllık bir darüşşifa ortamında dolaştığını hissetmeli. Bu çalışmayla ziyaretçi sayımızı çok daha ilerilere ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesi hakkında

Osmanlı döneminde tıbbiye, şifahane ve imarethane görevleri üstlenen külliyede, 1800'lü yıllardan sonra sadece akıl ve ruh sağlığına yönelik tedaviler gerçekleştirildi.

Osmanlı'nın son dönemlerinde Balkan Savaşları'ndan sonra faaliyeti sonlanan ve zarar gören Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, 1978'de Trakya Üniversitesinin yapıyı bünyesine almasıyla 1986'da restorasyon süreciyle ayağa kaldırıldı.

Külliyede dönemin tıp eğitimi, imaret kültürü ile sağlık hizmetinin canlandırıldığı müzeler bulunuyor.

Müzelerin sunum anlamında uluslararası pek çok ödülü bulunuyor.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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