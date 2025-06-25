Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Yaz Boyunca Gece Ziyaretine Açık

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Yaz Boyunca Gece Ziyaretine Açık
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Osmanlı dönemindeki tıp eğitimi ve tedavi yöntemlerinin sergilendiği Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, yaz boyunca perşembe, cuma ve cumartesi geceleri 22.30'a kadar ziyaret edilebilecek. Trakya Üniversitesi bünyesindeki müze, aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasının ardından gece ziyaretlerine hazır durumda.

Osmanlı dönemindeki tıp eğitimi ve tedavi yöntemlerinin anlatıldığı Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, yaz boyunca geceleri de ziyarete açık olacak.

Sultan II. Bayezid tarafından 1488'de yaptırılan, tıbbiye, şifahane ve imarethane olarak kullanılan külliye, günümüzde Trakya Üniversitesi (TÜ) bünyesinde "Sağlık Müzesi" ve "İmaret Müzesi" olarak hizmet veriyor.

Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı "gece müzeciliği" uygulaması kapsamında yaz boyunca perşembe, cuma ve cumartesi geceleri 22.30'a kadar ziyarete açık olacak.

Osmanlı'nın tıp eğitimi ve hastalara uygulanan tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müze, yarından itibaren haftanın 3 günü geceleri de ziyaretçilerini ağırlayacak.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, yaptığı açıklamada, Sağlık Müzesi'nin Edirne'nin en önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Müzedeki aydınlatma çalışmalarının tamamlandığını ve gece ziyaretlerine hazır hale getirildiğini aktaran Rektör Hatipler, "Müzemiz yalnızca gündüzleri değil, geceleri de farklı bir atmosfer sunuyor. Şehrimize gelen misafirleri ve Edirne halkını bu özel atmosferi yaşamaya davet ediyoruz. Üniversitemiz Edirne'nin kültürel mirasına verdiği önemi arttırarak sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Sultan II. Bayezid Külliyesi

Sultan II. Bayezid'in Akkirman seferine çıkarken 1484'te temelini attığı külliye, 1488'de tamamlandı.

Osmanlı döneminde tıbbiye, şifahane ve imarethane görevleri üstlenen külliyede, 1800'lü yıllardan sonra sadece akıl ve ruh sağlığına yönelik tedaviler gerçekleştirildi.

Osmanlının son dönemlerinde Balkan savaşlarından sonra faaliyeti sonlandırılan ve zarar gören külliye, 1978'de Trakya Üniversitesinin yapıyı bünyesine almasıyla 1986'da restorasyon süreciyle ayağa kaldırıldı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki külliyede yer alan ve Avrupa En İyi Müze Ödülü ve En İyi Sunum Ödülü sahibi Sağlık Müzesi'ne dünyanın pek çok yerinden ziyaretçi geliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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