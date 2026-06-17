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Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı

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9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için memleketi Isparta'daki anıt mezarında anma töreni düzenlendi. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve çelenk sunuldu.

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için ölümünün 11. yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de Demirel'in mezarının bulunduğu Çalca Tepesi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törende, Demirel'in özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Demirel'in mezarına gül konulan törende, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu.

Törene, Demirel ailesinin yanı sıra TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, eski Maliye Bakanı İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
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