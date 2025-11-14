Şule Yüksel Şenler ile Malcolm X'in mirasını yaşatmayı amaçlayan 'Yankılar' sergisi İstanbul'da açıldı

Şule Yüksel Şenler ile Malcolm X'in hak ve özgürlük mücadelesine ışık tutarak miraslarını yaşatmayı amaçlayan "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi'nin açılış programı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Senegal Cumhurbaşkanı'nın Eşi Marie Khone Faye, Malcolm X'in kızı İlyasah Shabazz, Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta, vakfın yönetici ve üyeleri ile davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve vakfın tanıtım filminin izlendiği programın açılışında konuşan Usta, Gürcistan'daki elim uçak kazasında şehit düşen kahramanlara rahmet, bütün alilere ve sevenleriyle birlikte Türk milletine başsağlığı diledi.

"Yankı"nın sesin tekrarı olmadığını, dönüşümün simgesi olduğunu ifade eden Usta, "Kelimelerin ve inançların sınırları aşarak nasıl bir dönüşüme ve ortak bir adalet çağrısına hayat verdiğini izliyoruz. İki farklı coğrafyada aynı dönemin baskılarına karşı kalemiyle, sözüyle, duruşuyla direnen iki vicdan Şule Yüksel Şenler'in ve Malcom X'in yankısını bugünün insanına duyurmayı amaçlıyoruz. Kişisel dönüşüm ve direnişlerinden çıkan yol ve hakikat uğruna verdikleri toplumsal mücadeleleriyle öncü birer isim olmuşlardır. Akıl, vicdan ve eylem bağını doğru ve güçlü kurarak insanlık vicdanına ulaşmayı başarmış bir çağrıyı bizlere bırakmışlardır." diye konuştu.

"Bu iki mirasın günümüz dünyasındaki yankısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Malcom X'in ve Şule Yüksel Şenler'in inanç ve cesaretlerini kuşanarak karanlığa kıvılcım ve ışık olduklarına vurgu yapan Usta, "İnsanın kendine, Rabb'ine ve sorumluluklarına dönmesini istediler. Bir kişi bile hakikatin yanında durursak dünya değişir dediler. Rengine, kökenine, kimliğine bakmadan, insanı insanca savundular. Zulme susmadılar. Haksızlığa baş eğmediler. İki yürek, iki mücadele tek hakikat. Adaletin, özgürlüğün ve insanoğlunun sesi. Yankılar, cesaretini, nezaketiyle gösteren bir kadının kimliğini ve rengiyle kimliği ve rengiyle var olma cesaretini gösteren bir erkeğin Kur'an'ın ve peygamber efendimizin rehberliğiyle ilham kaynağı oluşlarının anlatımıdır." değerlendirmesini yaptı.

Yankıların bir hafıza, bir davet olduğunu dile getiren Usta, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sergiyi yalnızca iki ismi anmak için değil, iki mirasın kesiştiği o çizgide hepimizi yeniden düşünmeye davet etmek ve geçmişten günümüze bir köprü kurmak için hazırladık. Köprünün bir ucunda Şule Yüksel Şenler ve Malcom X'in insanlık vicdanından adalete, adaletin burada yalnızca hukuki ya da siyasal bir kavram değil bir insani çağrı olduğunu hatırlatmak istedim. Köprünün diğer ucunda ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı sesi ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin merhametli elleri var."

Usta, bu seslerin birleştiğini, bir yankıya ve duaya dönüştüğünü kaydederek, "Daha adil, daha vicdanlı, daha temiz bir dünya mümkündür diyoruz. Malcom X'in 'Tüm uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter' sözü ile Şule Yüksel Şenler'in 'Ey kendini insan bilen insan, kendini oku' çağrısı, zamanın ötesine taşan bir direniş ve uyanışın sesi oluyor. Bir kez daha anlıyoruz ki bir kişi inanırsa, bir ses yükselirse, bir yürek yanarsa insanlık yeniden dirilir. Bu iki mirasın günümüz dünyasındaki yankısı da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitap eden Usta, "Sayenizde Gazze'de bir çocuğun gözyaşını, Afrika'da bir acının duasını, dünyanın öteki ucundaki mültecinin feryadını duyar hale geldi dünya. Peki, bu miras sadece sizin yükünüz mü? Elbette değil. Bizlere, hepimize iyi ve güzel tüm insanlara düşen görev, Şule ve Malcom'un mirasına sahip çıkarak sizden aldığımız güç ile mücadeleye devam etmektir." şeklinde konuştu.

Usta, "Kötülüğün, merhametsizliğin çoğaltıldığı, algıların, olguların önüne geçirildiği, pervasızlığın cesaret olarak sunulduğu, değersizleştirmenin bir değer olarak ortalığa savrulduğu, soykırımın meşrulaştırıldığı anlayışa itirazımız olduğu için mücadeleye devam edeceğiz. Yaşam hakkının korunması, iyiliğin, sevginin, merhametin, hakikatin, ahlak ve edebin değerlerimiz olarak çoğaltılması için mücadeleye devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Malcolm X Caddesi için teşekkür etti

Programda konuşma yapan Malcolm X Memorial Foundation Başkanı ve Malcolm X'in kızı İlyasah Shabazz ise daha önce Birleşmiş Milletler'de kalplere dokunan serginin bugün İstanbul'a getirilmesinin anlamlı olduğunu söyledi.

Shabazz, serginin sınırları, kültürleri ve nesilleri aşan insan onuru üzerine bir diyaloğun devamını temsil ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "dostum" demekten şeref duyduğunu dile getiren Shabazz, Erdoğan'ın İstanbul davetini her defasında memnuniyetle ve isteyerek kabul ettiğini dile getirdi.

Shabazz, Emine Erdoğan'ın çevresel sürdürülebilirlik, kadınların güçlendirilmesi ve kız çocuklarının eğitimi konusundaki vizyonel ve yorulmak bilmeyen çabalarından daima ilham aldığını kaydederek, Ankara'daki ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye Malcolm X adı verilmesi dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Shabazz, "O caddenin adını değiştirdiğinizde babam Malcolm X'i bir tehdit olarak değil bir vizyoner olarak tanımış oldunuz. Ankara'daki o tabela onu gören her diplomat için özel bir anlam ifade ediyor. O tabela hakikatten rahatsız olan güçlere rağmen burada hakikati anlatanları onurlandıran bir ülke var diyor." dedi.

Babasının, insanlık onuru için verilen mücadelenin evrensel olduğunun farkında olduğunu kaydeden Shabazz, şöyle devam etti:

"Babam 1964'de Afrika'yı ziyaretine ilişkin Oxford Üniversitesi'nde yaptığı konuşmasında, Gana ile Nijerya'da benzer zulümler görmüş ve özgürlük özlemini paylaşan insanlar arasında köprüler kurdu. Babam ister Birmingham'da İstanbul'da, ister Sudan'da, ister New York'ta olsun, adalet uğruna mücadele edenlerin aynı gözyaşlarını ve kanı döktüğünün farkındaydı. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi, bu sergiye yön veren vizyonunuz babamın her zaman taşıdığı inancın yani insanlık onuru uğruna verilen mücadelenin hiçbir sınır tanımadığı inancının göstergesidir. Malcolm X ile Şule Yüksel Şenler'i eşleştirmeyi tercih etmiş olmanız gerçek dönüşümün hem eylem çağrısı hem de sabırla yürütülen bir bilinçlendirme çabası gerektirdiğini, devrimciliğin ve öğreticiliğin birlikte var olduğunu anladığınızı göstermektedir. Biri Amerika Birleşik Devletleri diğeri de Türkiye'den olmak üzere bu iki ses eğitimin sadece bilgi edinmekten ibaret olmadığını esasen bilinç oluşturmak olduğunu kabul etti."

Shabazz, "Şule Yüksel Şenler kardeşimiz, yazıları ve öğreticileri aracılığıyla inançlarını, modernliği ve kimliklerini bir arada yorumlamak isteyen bir neslin Türk kadınının sesi oldu. Babam Malcolm X'in de dediği gibi, bir toplumun ilerlemişliği kadınlarından ölçülebilir. Geçirdiği dönüşüm ve evrimle babam da gelişmenin ve değişimin zayıflık değil aksine bir güç göstergesi olduğunu dünyaya gösterdi. Malcolm X bugünkü dünyamız için ne derdi? Bize adalet olmadan barış olamayacağını hatırlatırdı. Filistin'e, Kongo'ya, Sudan'a işaret eder ve her zaman söylediği gibi herhangi bir halka yapılan zulmün hepimizi yok ettiğini söylerdi. Minneapolis'ten Myanmar'a, Keşmir'den Kentucky'e kadar mücadeleleri birleştiren küresel bilincin uyanışını kutlardı. Ama en önemlisi bizlerin artık konuşmayı bir kenara bırakıp harekete geçmeye davet ederdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin, Malcolm X Memorial Foundation Başkanı The Malcolm X & Dr. Betty Shabazz Memorial and Educational Center ile işbirliği yapıp serginin İstanbul'a getirilmesine karar vererek, Şenler ile Malcolm X'in öğretilerinin geçmişe ait birer hatıra değil, bugün için önemli mesajlar içerdiğini tasdik ettiklerini söyleyen Shabazz, sergiye ilişkin düşüncelerini paylaştı.

"Cesaret, korkuya rağmen harekete geçmektir, babam korkmadı"

Shabazz, serginin kişiye önemli sorular sorduğunu belirterek, "Yalnızca sistemleri değil zihinlerimizi de sömürgecilikten nasıl arındırabiliriz? Özgün kimliklerimizi koruyarak nasıl uluslar arasında köprüler kurabiliriz? Kendimiz, zulmedene dönüşmeden nasıl zulme karşı durabiliriz? Malcolm X ile Şule Yüksel Şenler'in zihinlerini tüketen bu sorular halen çağımızın en önemli soruları olarak karşımızda duruyor. Buradaki gençlere şunu hatırlatmak isterim. Cesaret, korkunun olmaması değildir. Cesaret, korkuya rağmen harekete geçmektir, babam korkmadı. Ailesini, halkını ve insanlığın geleceğini düşünerek korkmadı. Konuştu, organize etti, sevgiyle doluydu çünkü Allah'a inanıyordu. Yegane hakimin Allah olduğunu biliyordu. İşte şimdi ihtiyacımız olan cesaret budur." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, halkını dünyanın dört bir yanındaki adaletsizliklere karşı durmak için yönlendirirken ahlaki açıdan net oluşu ve cesur duruşuyla liderlik sergilediğini ifade eden Shabazz, "Siz mazlumların, özellikle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındasınız. Onların acılarını hafifletmek ve onlara zulmedenlere karşı durmak için gösterdiğiniz muazzam çabalarla adil ve hakkaniyetli bir dünya için yorulmadan çalışmanız son derece takdire şayan. Dediğiniz gibi 'Dünya beşten büyüktür'. Türkiye kriz zamanlarında her zaman bir umut ve şefkat ışığı oldu. Pakistan'daki sel kurbanları, savaşın mahvettiği Suriyeli mülteciler, Myanmar'da zulmeden rejimlerin yol açtığı insani ızdıraplar ya da Somali'de açlıkla mücadele eden yüzbinlerce kişiye Türkiye her zaman ve tutarlı şekilde, yardım elini uzattı." ifadelerini kullandı.