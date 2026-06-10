Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı, kollarıyla başını siper ederek hayatta kaldı

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde mantar toplamak için araziye çıkan Sinan Şabahat, yavrularıyla birlikte karşılaştığı anne ayının saldırısına uğradı. Kollarını başına siper ederek hayatta kalan şahsın tedavisi hastanede sürüyor.

Olay, Adaklı ilçesi Elmadüzü köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki Sinan Şabahat, mantar toplamak amacıyla köye yakın bir araziye çıktı. Arazide bir ayı ve iki yavrusuyla karşılaşan Şabahat, bir anda anne ayının saldırısına uğradı. Saldırı sırasında Şabahat hayatta kalabilmek için kollarıyla başını siper etti. Ayının diş ve pençe hamleleriyle Şabahat kolundan, başından ve ayaklarından yaralandı. Bir süre sonra korkan yavruların kaçması üzerine anne ayı da bölgeden uzaklaştı. Şahsın haber vermesi üzerine yakınları olay yerine ulaştı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan Şabahat, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin cerrahi servisinde tedavisi süren Şabahat bir anda ayıların kendisine saldırdığını ve başka da bir şey görmediğini söyledi.

"Kardeşim ölümden kurtuldu"

Olay anını anlatan Sinan Şabahat'ın kardeşi Mehmet Şabahat, "Kardeşim ayı saldırısına uğradı çok yerinden yara da aldı. Kardeşim ölümden kurtuldu, Allah bize bağışladı. Ayı bir anda saldırmış biz de o anda köydeydik. Telefonla aradı, olay yerine hemen gittik. Bu durumuna da çok şükür. Durumu şu an daha iyi" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı