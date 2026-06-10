Meteoroloji uyardı, Balkanlardan geliyor! Hafta sonu hava bir anda değişecek

Türkiye, yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı ve serin hava sistemiyle birlikte Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak yağışlar görülecek.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 30 DERECEYE YAKLAŞACAK

Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülürken, perşembe ve cuma günleri sıcaklığın 29-30 derece bandında seyretmesi bekleniyor.

Ankara'da sıcaklık 29 dereceye kadar çıkarken, İzmir'de 32, Antalya'da ise 27 derece olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde 36 dereceyi bulacak.

CUMARTESİ GÜNÜ 7 DERECELİK DÜŞÜŞ

Hafta sonuyla birlikte hava durumu önemli ölçüde değişecek. Cumartesi günü yurdun büyük bölümünde etkili olması beklenen sağanak yağışlar, İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşmesine neden olacak.

Kentte cuma günü 29-30 derece seviyelerinde seyreden sıcaklık, cumartesi günü 22 dereceye kadar gerileyecek.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞMUR BEKLENİYOR

Cumartesi günü İzmir, Muğla ve Antalya kıyıları dışında batı ve iç kesimlerdeki birçok şehirde sağanak yağış etkili olacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde de yağışlı hava görülecek.

Meteoroloji, özellikle hafta sonu planı yapan vatandaşları ani sıcaklık değişimi ve yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELECEK

Pazar günü İstanbul'da yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. Kentte hava sıcaklığının 25 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

10 HAZİRAN ÇARŞAMBA



11 HAZİRAN PERŞEMBE