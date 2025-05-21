Sudan Ordusundan Hızlı Destek Kuvvetleri'ne Darbe
Sudan ordusu, Hartum eyaletinde paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin varlığını sona erdirdiğini açıkladı. Bu gelişme, grubun bölgede iki yılı aşkın süredir sürdürdüğü varlığa son vermesi anlamına geliyor.
HARTUM, 21 Mayıs (Xinhua) -- Sudan ordusu salı günü yaptığı açıklamada ülkenin Hartum eyaletini paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nden arındırdığını ilan ederek grubun eyaletteki varlığına iki yıldan fazla bir süre sonra son verdiğini bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel