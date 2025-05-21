Sudan Ordusundan Hızlı Destek Kuvvetleri'ne Darbe

HARTUM, 21 Mayıs (Xinhua) -- Sudan ordusu salı günü yaptığı açıklamada ülkenin Hartum eyaletini paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nden arındırdığını ilan ederek grubun eyaletteki varlığına iki yıldan fazla bir süre sonra son verdiğini bildirdi.