Sudan ordusundan HDK saldırısı nedeniyle Çad'a taziye

PORT Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından düzenlendiğini belirttiği saldırıda hayatını kaybedenler için Çad'a taziyede bulundu.

Sudan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Sudan Silahlı Kuvvetlerinin, Çad'ın Tina bölgesinde sivillerden oluşan bir topluluğun, HDK'ye ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınmasını yakından takip ettiği aktarıldı.

Söz konusu saldırı sonucunda çok sayıda masum sivilin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, "Bu olay, HDK terörist milislerin 25 Aralık 2025 ile 18 Mart 2026 tarihleri arasında hem Çad'ın Tina bölgesinde hem de Sudan'ın Tina bölgesinde sivilleri hedef aldığı tekrar eden bir yaklaşımın parçası olup, uluslararası hukuk ve insani teamüllerin açık bir ihlalini teşkil etmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, "Sudan Silahlı Kuvvetleri, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Çad Cumhuriyeti hükümeti ve halkına en içten taziyelerini ve samimi başsağlığı dileklerini iletmekte, bu acı kayıpta onlarla tam bir dayanışma içinde olduğunu vurgulamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Suç teşkil eden bu eylemlerin "şiddetle" kınandığını ve reddedildiği belirtilen açıklamada, Sudan ordusunun, sivillerin korunmasına olan bağlılığını ve bölgenin güvenlik ve istikrarını korumak amacıyla komşu ülkelerle işbirliği içinde çalışma kararlılığını teyit ettiği kaydedildi.

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, dün, Sudan'dan gelen insansız hava araçları saldırısının ardından orduya yüksek alarm durumuna geçme talimatı vermişti.

Çad'ın yerel basınındaki haberlere göre, Sudan'dan gelen İHA'lar sınırdaki Tina kasabasını hedef almış ve saldırıda en az 16 sivil hayatını kaybetmişti.

Çad yönetimi, Sudan'daki çatışmaların sınır hattına yansıması ve silahlı grupların ülke topraklarına sızma riskinin artması nedeniyle 23 Şubat'ta iki ülke arasındaki sınırı ikinci bir emre kadar kapatma kararı almıştı.