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Sudan Kara Kuvvetleri Komutanı Alneil, Ankara'da Bakan Güler tarafından kabul edildi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in davetlisi olarak Ankara'da bulunan Sudan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Malik Altayeb Khogali Alneil'i kabul etti. Kabulde Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sudan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Malik Altayeb Khogali Alneil'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in davetlisi olarak Ankara'da bulunan Sudan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Malik Altayeb Khogali Alneil'i kabul etti. Kabulde Orgeneral Metin Tokel de yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA
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