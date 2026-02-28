Sudan, İran'ın bazı Arap ülkelerine yönelik saldırılarını kınadı

PORT Sudan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'e yaptığı saldırıyı kınadı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan hükümeti, İran'ın Katar Devleti, Bahreyn Krallığı, Kuveyt Devleti ve Ürdün Haşimi Krallığı'na yönelik açık ve gayrimeşru saldırısını en güçlü ve net ifadelerle kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'ın, söz konusu kardeş ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile tam dayanışma içinde olduğu teyit edilerek, uluslararası hukukun temel ilkelerine uyulması ve tarafların müzakere masasına dönmesi çağrısında bulunuldu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.