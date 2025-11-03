Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Eltayeb, uluslararası topluma 'harekete geçmesi' çağrısında bulundu

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de yaşananların ardından Sudan'ın yanında duranlara teşekkür ederek, uluslararası toplumun pasif şekilde durumu izlediğini ancak Sudan halkının dünyanın harekete geçmesini beklediğini söyledi.

Eltayeb, ülkenin batısındaki Faşir kentinde yaşananlara ve Sudan'daki son durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Faşir'de özellikle sivillere yönelik "görülmemiş bir vahşet" yaşandığını belirten Eltayeb, bu olaylar yaşanmadan önce Faşir'in 2 yıldır abluka altında olduğunu, halka gıda ve ilaç gibi ihtiyaçların ulaştırılmasına Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) izin vermediğini hatırlattı.

Eltayeb, Sudan'daki savaşın "etnik temizlik" olduğunu savunarak, hastanelerde ve şehrin farklı bölgelerinde hayatını kaybedenlerden bahsetti.

Faşir'deki son olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise hala netleştirilmediğini ve şimdiye kadar toplam sayının 20 bine yaklaştığının sanıldığını aktaran Eltayeb, farklı ülkelerden paralı askerlerin HDK'ye eğitim vermek üzere ülkeye geldiğini söyledi.

Sudan Büyükelçisi, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), gerçekten sanki dünyanın gözü kulağı yok gibi, hala onlara yardım ettiklerini inkar ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri, sadece askeri ve maddi destekle kalmayıp onlara siyasi ve basın yoluyla destek vermeye devam etmektedir." diye konuştu.

Faşir'de geçen hafta yaşananların ardından dünyanın dört bir yanında birçok insanın sergilediği duruştan dolayı teşekkür eden Eltayeb, uluslararası toplum ve medyanın ise Sudan'da yaşananları pasif şekilde izlediğini dile getirdi.

Eltayeb, insan haklarına ve uluslararası hukuka itibar edilmeden HDK'nin istediğini yaptığını söyledi.

"Sudanlıların kanı bu kadar ucuz mu"

Uluslararası toplum açısından hayal kırıklığına uğradıklarını dile getiren Eltayeb, "Sudanlıların kanı bu kadar ucuz mu? Sudan halkı bu kadar ucuz mu?" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun Sudan'daki bu durumu sonlandırmak için çoktan harekete geçmesi gerektiğine dikkati çeken Eltayeb, Sudan halkının bu süreçte cesur bir duruş gösterdiğini vurguladı.

Türkiye'ye her zaman Sudan'ın yanında yer alması nedeniyle teşekkür eden Eltayeb, Türkiye'nin her zaman Sudan'ı desteklediğini ve Sudan konusunu gündeme getirip girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Eltayeb, Sudan'da yaşanan ilaç ve gıda krizi konusunda da Türkiye'nin çok yardımcı olduğunu hatırlatarak "Bizim için gerçekten dost kimdir, düşman kimdir. Açık bir şekilde gördük." dedi.

HDK'nin Faşir'de uyguladığı ablukanın kaldırılması için baskı yapılması gerektiğini belirten Eltayeb, Faşir'deki insanların gıda ve ilaçtan mahrum olduğunu söyledi.

Eltayeb, bu yaşanan vahşetin ardından artık uluslararası üst makamlara konuyu intikal ettireceklerini anlatarak, Sudan'ın ve ülkedeki altyapının yeniden yapılandırılması konusunda da çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, arabuluculuk teklif etmişti

Sudan Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ile BAE arasında arabuluculuk teklifinde bulunduğunu hatırlatarak bu girişimi iyi niyetle karşıladıklarını söyledi. Eltayeb, "Öte yandan BAE'nin bu savaşta taraf olduğunu kabul etmemesi nedeniyle çözüm bulmak için bir araya gelmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Eltayeb, Sudan halkının HDK'ye karşı olduğunu ve onların kontrolündeki yerlerden kaçtığını aktardı.

Sudanlılar Faşir'de yaşananları protesto etti

Ayrıca Ankara'daki Sudanlılar, basın toplantısının yapıldığı esnada pankartlar ve sloganlarla Faşir'de yaşananları protesto etti.

Protestoya katılanlardan Sudanlı öğrenci Ahmed Abdullah, AA muhabirine, Faşir'de doğup büyüdüğünü belirterek, çocukluğuna dair birçok güzel anı biriktirdiğini söyledi.

Ailesinden ve arkadaşlarından birçok kişinin Faşir'de olduğunu aktaran Abdullah, Faşir'in çok sosyal ve herkesin birbirini tanıdığı, iyi ve kötü günde birbirinin yanında olduğu bir yer olduğunu anlattı.

"Faşir'deki durum felaket"

Faşir'de büyüdüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Abdullah, "Şu an Faşir'deki durum tamamen bir felaket." dedi.

Abdullah, olaylar başladığından bu yana çok sayıda insanın öldüğünü belirterek, 2 günde Faşir'de 2 bin insanın hayatını kaybettiğini ve sadece sayıdan ibaret olmadıklarını vurguladı.

Dünyaya çağrıda bulunan Abdullah, "Neden bunun olmasına izin veriyorsunuz? Neden bir çocuk olmaması gereken bir durumda, bu denli ağır bir dünyayla başa çıkmak zorunda?" ifadelerini kullandı.

"Faşir'de geri dönülebilecek bir ev yok"

Abdullah, kendi ailesinden ve arkadaşlarından da hayatını kaybedenler olduğunu kaydederek "Benim gibi insanlar, Faşir'de hayatta kalanlar için geri dönülebilecek bir ev yok." diye konuştu.

Sudanlı Öğrenciler Derneği Başkanı Muhammed İsmail de Türkiye'de ülkelerini temsil ettiklerini belirtti.

İsmail, Sudan halkını desteklemek, Sudanlı öğrencilerin seslerini yükseltmek ve duygularını ifade etmek için toplandıklarını dile getirerek "En önemlisi insanların Sudan'da yaşananlar, tüm kriz ve yapılan katliamlar hakkında konuşabilmesine izin vermek." ifadesini kullandı.

Tüm Sudanlı öğrencilerin ailelerinden ya da yakınlarından kayıplar olduğunu aktaran İsmail, her zaman ülkelerinin ve halklarının yanında olacaklarını sözlerine ekledi.