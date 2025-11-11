Haberler

Sudan İçin Dayanışma Kampanyası Başlatıldı

Güncelleme:
Göç ve Diaspora Vakfı ile Afrika Kadını Kalkındırma Derneği, Sudan'daki ağır insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için 'Sudan'a Ses Ver' kampanyası başlattı. Afrika'dan temsilcilerin katıldığı basın toplantısında, Sudan'daki acıların uluslararası alanda duyurulması gerektiği vurgulandı.

Göç ve Diaspora Vakfı ve Afrika Kadını Kalkındırma Derneği, Sudan'da sivillerin maruz kaldığı ağır insan hakları ihlallerine dikkati çekmek ve dayanışmayı büyütmek amacıyla " Sudan'a Ses Ver" kampanyası başlattı.

Fatih'te düzenlenen basın toplantısına Afrika ülkelerinden temsilciler, akademisyenler ve avukatlar katıldı.

Grup adına basın açıklaması yapan Göç ve Diaspora Vakfı Kadın İletişim Başkanı Müzeyyen Taşçı, yalnızca basın açıklaması için değil, insanlığın göz ardı ettiği büyük bir acıyı hatırlatmak ve unutturulmaya çalışılan bir çığlığı duyurmak için toplandıklarını söyledi.

Taşçı, Afrika'nın kalbinde bir halkın sessizce yok olduğunu, Sudan'ın gözlerden uzakta, kameraların çoğu zaman görmediği ama acının en yoğun yaşandığı bir yer olduğunu belirtti.

Sudan'da felaket yaşandığını, bir ülkenin paramparça olduğunu ve toplumun nefessiz bırakıldığını kaydeden Taşçı, tarihin en büyük krizlerinden birinin yaşandığını, milyonlarca insanın sesi olmak için toplandıklarını ifade etti.

Taşçı, Sudan'da yaşananların sadece bir iç çatışma olmadığını belirterek, kadınlara yönelik sistematik cinsel saldırıların, etnik temizlik niteliğindeki infazların, şehirlerin kuşatma altında aç bırakılmasının uluslararası hukukta tarif edilen en ağır suç kapsamında olduğunu kanıtladığını dile getirdi.

Sudan'da yaşanan tüm bu zulümlerin, savaşın değil, planlı yok etme politikasının göstergesi olduğuna dikkati çeken Taşçı, "Bugün Sudan'da 15 milyon insan mülteci durumuna düştü. 25 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. BM'ye göre bu, dünyadaki en büyük açlık krizlerinden biri. 12 milyon Sudanlı evini terk etti. Çoğu komşu ülkelere, bazıları kıtayı aşarak farklı yerlere sığındı. Yüzbinlerce çocuk eğitimini kaybetti, okullar yıkıldı, eğitim tamamen durdu. Sağlık sistemi çöktü. Hastaneler bombalandı, ilaç yok, doktorlar bölgeyi terk etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Sudan'da yaşananların sıradan bir iç savaş olmadığını aktaran Taşçı, Afrika'nın en stratejik ülkesi üzerinde yürütülen küresel bir güç mücadelesi olduğunu, halkın yıllardır demokrasi ve özgürlüğü için bedel ödediğini söyledi.

Basın açıklamasının ardından Afrikalı temsilciler, Sudan'daki son durumları ve gelişen olayları aktardı. Kampanyayla Sudan halkının sesinin dünya kamuoyuna duyurulması, sivillerin maruz kaldığı ağır insan hakları ihlallerine dikkati çekilmesi ve dayanışmanın büyütülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
