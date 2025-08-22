Sudan'da Kolera Salgını ve Çatışmalar Derinleşiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Sudan'da Temmuz 2024'ten bu yana 100 binden fazla kolera vakası ve buna bağlı olarak 2 bin 741'den fazla ölüm bildirildiğini kaydetti.

Lindmeier ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların sürdüğü Sudan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'ın 18 eyaletinin tamamında kolera vakalarının bildirildiğini kaydeden Lindmeier, "Temmuz 2024'ten bu yana 100 binden fazla vaka ve 2 bin 741'den fazla ölüm bildirildi. Vakaların yüzde 12'si ve ölümlerin yüzde 10'u 5 yaş altı çocuklarda görüldü." dedi.

Lindmeier, Sudan genelinde sağlık hizmetlerine erişimin güvensizlik, sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar, tıbbi malzeme ile sağlık personeli eksikliği nedeniyle ciddi anlamda kısıtlandığını belirterek, "Sağlık tesislerinin yüzde 38'i çalışmıyor ve yüzde 62'si kısmen hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Laurence, Sudan'ın Kuzey Darfur bölgesinde kuşatma altındaki Faşir kenti ve yakınındaki Ebu Şok Kampı'na düzenlenen saldırıların 10 gün içinde en az 89 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığını kaydetti.

Gerçek sivil ölümleri sayısının muhtemelen daha yüksek olduğundan endişe duyduklarını belirten Laurence, şunları söyledi:

"BM İnsan Hakları Ofisi tarafından belgelenen son saldırılarda 16-20 Ağustos tarihleri ??arasında en az 32 sivil öldürüldü. 11 Ağustos'taki önceki saldırılarda ise en az 57 sivil hayatını kaybetmişti. Bu tür saldırılar kabul edilemez ve derhal durdurulmalı."

Sudan'daki çatışmalar devam ediyor

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i 1 yılı aşkın süredir kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında ciddi yıkıma yol açıyor.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçmişti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yönelmişti.

HDK İkinci Komutanı Abdurrahim Hamdan Dagalu, ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) lideri el-Hılu, HDK'ye destek veren siyasi güçler ve silahlı grup temsilcileri, 18 Şubat'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de toplanmış, 26 Temmuz'da "paralel" hükümet kurulduğunu açıklamıştı.