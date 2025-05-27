Sudan'da Kolera Salgını: 172 Kişi Can Verdi

Sudan'da Kolera Salgını: 172 Kişi Can Verdi
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Port Sudan ve diğer şehirlerde yayılan kolera nedeniyle son bir haftada 172 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 729 yeni vaka kaydedildi. Sağlık sisteminin zor durumda olduğu Sudan'da, Birleşmiş Milletler çocukları korumak için aşı göndermekte.

PORT Sudan'da başkent Hartum başta olmak üzere çeşitli şehirlerde yayılan kolera sebebiyle son bir haftada 172 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kolera vaka sayısında artış olduğu bilgisi verildi.

Son bir haftada 2 bin 729 kolera vakasının kayıtlara geçtiği belirtilen açıklamada, 172 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ülkede, geçen sene haziranda başlayan yağışlar ve ardından gelen seller koleranın yayılmasına yol açmış, 12 Ağustos 2024'te kolera salgın olarak ilan edilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim 2024'te 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu, 5 Ekim 2024'te Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini duyurmuştu.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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