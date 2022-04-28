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Sudan'da Kadir Gecesi

AA - Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
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Sudanlılar Sayeda Sanhori Camisini doldurması Cemaatten detaylar Namaz kılınması ve duaların edilmesi HARTUM - Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Sudan'ın başkenti Hartum'da ihya edildi.

Sudanlılar Sayeda Sanhori Camisini doldurması

Cemaatten detaylar

Namaz kılınması ve duaların edilmesi HARTUM - Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Sudan'ın başkenti Hartum'da ihya edildi. Sudanlılar, Sayeda Sanhori Camisi'nde namaz kılıp dua etti.

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel

Kadir Gecesi, Hartum, Namaz, Sudan, Güncel, Haberler

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