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Sudan'da İHA Saldırısı: Port Sudan'da Yakıt Deposunda Yangın

Sudan'da İHA Saldırısı: Port Sudan'da Yakıt Deposunda Yangın
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Sudan'ın Port Sudan kentinde paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından bir yakıt deposuna düzenlenen insansız hava aracı saldırısının ardından çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiyecilerin durumu, ülkedeki çatışmaların tırmanışta olduğunu gösteriyor.

PORT SUDAN, 6 Mayıs (Xinhua) -- Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde bir yakıt deposuna düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiyeci görevlileri, 5 Mayıs 2025.

Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri son günlerde Sudan ordusunun kontrolündeki bölgelere yönelik İHA saldırılarını yoğunlaştırdı. Askeri uzmanlar bunun, devam çatışmalarda tehlikeli bir tırmanış anlamına geldiğini belirtiyor. (Sudan Enerji ve Petrol Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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