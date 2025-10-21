Haberler

Sudan'da İHA Saldırıları ve Orduya Yanıt

Haberler
Güncelleme:
Haberler
PORT Sudan'da Hartum'da gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırıları, ordunun karşılık vermesiyle gündeme geldi. Saldırının gerekçeleri ve etkileri henüz netleşmedi.

PORT Sudan'da başkent Hartum'da insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği, ordunun da buna karşılık verdiği belirtildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda İHA'nın sabah saatlerinde Hartum'un merkezi ve Umdurman bölgesindeki bazı noktaları hedef aldığını ancak saldırının sonuçlarına ilişkin bilgilerinin olmadığını belirtti.

İHA'ların alçak irtifada uçtuğunu, Sudan ordusuna ait hava savunma sistemlerinin bunlara karşılık verdiğini aktaran tanıklar, Hartum'un doğusu ile Umdurman'ın kuzey kesimlerinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Diğer yandan sosyal medyada, saldırının 921 gün aradan sonra yarın açılması planlanan Hartum Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığı iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

Sudan Sivil Havacılık Kurumundan dün yapılan açıklamada, ülkede devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 30 aydır kapalı olan Hartum Uluslararası Havalimanı'nın 22 Ekim'den itibaren iç hat uçuşlarına açılacağı belirtilmişti.

-? ?Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere, ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK ülkenin batısına yöneldi.

Sudan ordusunun 20 Mayıs'ta tamamen kontrolünü sağladığı başkent Hartum dahil ordu güçlerinin kontrolündeki bölgeler, ara sıra İHA saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
