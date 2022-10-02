Sudan'da 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı Güncel Haberler Sudan'da 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Sudan'da 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Başkent Hartum'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan Okullarında düzenlenen açılış programına Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Eğitim Müşaviri Gökhan Bozbaş, TMV Sudan Ülke Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, bazı Türk kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile veliler katıldı. Sudan ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda öğrenciler, şiir ve şarkılar söyledi. Büyükelçi Çobanoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin eğitime çok önem verdiğini, ülkelerin kalkınması, gelişmesi, uluslararası alanda sınıf atlamasının eğitimle gerçekleştiğini belirterek, görev süresi boyunca eğitime odaklanacaklarını söyledi. Maarif Okullarının başarılarına değinen Çobanoğlu, okuldan mezun öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelerde burslu okuyabilmelerinin büyük fırsat olduğunu ve Sudan'la Türkiye'nin başarı hikayelerine ihtiyacının bulunduğunu vurguladı. Aşırı yağışlar ve sellerin zarar verdiği okullardaki tadilatların tamamlanması amacıyla 18 Eylül'de başlaması gereken eğitim iki hafta ertelenmişti. Güncel Kaynak: AA / Ömer Erdem Togo Cumhuriyeti Türkiye Sudan Güncel Haberler

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