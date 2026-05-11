Suat Özçağdaş'dan Dünya Psikologlar Günü'nde Yasa Talebi: "Her Yıl 13 Bin Kişi Oluyor Fakat Bir Meslek Yasasından Mahrumlar"

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Dünya Psikologlar Günü dolayısıyla TBMM'de psikologların katılımıyla toplantı yaptı. Psikologların yıllardır çözülemeyen meslek yasası sorununa dikkat çeken Özçağdaş, "Ben okurken 9 bölüm vardı. Şu anda 166 bölüm var. Her yıl 13 bin psikolog üniversitelerden mezun oluyor fakat bir meslek yasasından mahrumlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM'de 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü dolayısıyla toplantı düzenledi. Özçağdaş, 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü'nün Türkiye'de psikologlar açısından sorunlarla anıldığını belirterek, "Maalesef Türkiye'deki psikologlar açısından neredeyse hiçbir zaman tam olarak keyifle kutlanamadı çünkü Türkiye'de psikologların yaşadığı çok sayıda sorun var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 15 farklı ilinden psikologların Meclis'e geldiğini söyleyen Özçağdaş, "Bugün 11 Mayıs, Meclisimizde Türkiye'nin 15 farklı ilinden gelen, kendi alanlarında uzman akademisyenlerimiz ve sahada çalışan çok değerli psikologlarımız var. Çok farklı alanlarda çalışıyorlar. Bugün de onları Meclis'te ağırlıyoruz" dedi.

Özçağdaş, "Ben 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldum. Mezun olmadan önce psikologların en temel gündemi bir meslek yasasının olmamasıydı. Aradan geçen 30 yılda maalesef hiçbir şey değişmedi" diye konuştu.

Psikoloji bölümlerinin sayısındaki artışa rağmen meslek yasasının hala çıkarılmadığını vurgulayan Özçağdaş, "Ben okurken 9 bölüm vardı. Şu anda 166 bölüm var. Her yıl 13 bin psikolog üniversitelerden mezun oluyor fakat bir meslek yasasından mahrumlar" ifadesini kullandı. Psikologların yasal statüsüne ilişkin sorunların halk sağlığından eğitime kadar birçok alanı etkilediğini söyleyen Özçağdaş, "Tabii bunun halk sağlığına yönelik birtakım sonuçları var. Sağlığın dışındaki alanlarda, adalet alanında, eğitim alanında, sosyal politikalar alanında sonuçları var. Bizzat psikologların kendisine yönelik, onların iş yaşamlarına, onların sosyal yaşamlarına yönelik etkileri var" şeklinde konuştu.

"PSİKOLOGLARIN UNVANI YASAL GÜVENCE ALTINDA DEĞİL"

Özçağdaş, psikologların 1219 sayılı Kanun'da yer almamasını eleştirerek, şunları söyledi:

"1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun var. Bu kanunda psikologlar dönemin koşulları nedeniyle yer almıyorlar ve bir türlü bu kanuna ekletilemediler. Yani yepyeni meslekler meslek olarak tanınıyorlar. Psikologlar belki de çalıştıkları alan nedeniyle dünyadaki en popüler meslek gruplarından bir tanesi. Günlük hayatın içinde var, sağlık alanında var, okullarda var, televizyonlarda var, filmlerde var ama bir türlü psikolog kavramı bu kanunun içine ekletilmiyor. Eklenemiyor demiyorum, ekletilmiyor."

Psikolog unvanının yasal güvence altında olmamasının ciddi sorunlara yol açtığını ifade eden Özçağdaş, "Bu eklenmeyince psikologların unvanı da yasal olarak güvence altında olmuyor. Niteliksiz kişiler de bu unvanı kullanabiliyorlar. Çünkü böyle bir meslek lisansı olmayınca odası da olmuyor" dedi.

Özçağdaş, meslek örgütlenmesinin olmamasının denetim eksikliğine yol açtığını belirterek, "Bir yurttaşımızın aldığı hizmetten memnun değilse ya da hizmeti veren kişinin gerçekten o hizmeti verip vermeyeceğine yönelik bir ehliyet sorunu varsa başvurabileceği bir kurum da yok. Dolayısıyla bunun çok sayıda iç içe geçmiş konusu var. Bir denetim mekanizması yokluğu da yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Çözüm önerilerini sıralayan Özçağdaş, "Burada yapılması gereken ilk iş, 1219 sayılı Kanun'un içerisine psikolog unvanının eklenmesi. Bir başka yapılması gereken iş, meslek kanununun çıkartılması" dedi.

PSİKOLOJİ BÖLÜMLERİNDE PLANSIZ BÜYÜME

Kamu kurumlarında çalışan psikologların farklı statülerde istihdam edildiğini aktaran Özçağdaş, şöyle devam etti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki psikologların statüsü ile ilgili farklı istihdam modelleri var. Bir psikolog başka bir kadroda, öbür psikolog başka bir kadroda çalışıyor. Yerel yönetimlerde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda her alanda varlar ve hepsi farklı farklı yerlerde, farklı farklı statülerde, farklı maaşlarla, farklı haklarla çalışıyorlar ve önemli bir kısmı psikolog unvanıyla çalışmıyorlar."

Özçağdaş, psikoloji bölümlerindeki plansız büyümeye dikkat çekerek, "166 psikoloji bölümü var. Her yıl 13 bine yakın arkadaşımız mezun oluyor. Bu ihtiyaç incelemesiyle bulunmuş bir rakam değil. Yine aynı şekilde bu bölümlere girenlerin taban puan uygulaması yok. Dolayısıyla kim giriyor, nasıl giriyor, sonra o eğitimler ne kadar nitelikli bir eğitim olabiliyor, üniversitelerde psikoloji bölümlerinin hangi sorunları var; bugün çok değerli akademisyenlerimiz aramızda, onları dinliyor olacağız" dedi.

Psikologların yalnızca sağlık alanında değil birçok alanda görev yaptığını vurgulayan Özçağdaş, "Psikoloji en önemli alanlarından biri sağlık olmakla birlikte sadece sağlık alanında değil; spordan adalete, sosyal politikalardan yerel yönetimlere, hatta deneysel alanlara kadar her tür alanda psikologlar var. İnsana dair her alanda psikologlar var. Dolayısıyla her alanla ilgili sorunlarımız var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA