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İsveç Başbakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz vermesinin ardından ülkesinde bir skandala daha imza atıldı

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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret eden İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'ye verdikleri tüm taahütleri yerine getireceklerine dair söz vermişti. Ziyaretin üzerinden henüz birkaç gün geçmişken, İsveç'te skandal bir gösteri daha düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG yandaşları sokağa çıkıp Türkiye arasında yapılan NATO anlaşmasının da iptal edilmesini istedi.

İsveç'in yeni BaşbakanıUlf Kristersson ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Görüşmede Kristersson PKK'nın terör örgütü olduğunu belirterek, Türkiye'ye verdikleri tüm taahhütleri yerine getireceklerini söylemişti. Ancak ziyaretin üzerinden birkaç gün geçmişken, İsveç'te terör örgütü yandaşları yine sokağa çıktı.

İsveç Başbakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz vermesinin ardından ülkesinde bir skandala daha imza atıldı

PKK PAÇAVRALARI AÇTILAR

Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç ile Türkiye arasında yapılan NATO anlaşmasının da iptalini istedi. PKK/ Ypg'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı. Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.

İsveç Başbakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz vermesinin ardından ülkesinde bir skandala daha imza atıldı

TERÖR YASASI 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ülkenin haber ajansı TT'nin haberine göre, ülkede 16 Kasım'da meclise gelmesi beklenen anayasa değişikliği ile hükümet ve kolluk kuvvetlerine, "terörist organizasyonlarla ilişki görülmesi durumunda örgütlenme hürriyetini engelleme hakkı" veriliyor. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasadan sonra terör örgütü PKK/YPG'nin gösterilerinde ne gibi önlemlerin alınacağı merak ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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