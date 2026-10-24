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Stockholm'de yüzlerce kişi Gazze için İsveç Parlamentosu önüne yürüdü

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İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Odenplan'dan İsveç Parlamentosu önüne yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, ABD yönetiminin de Gazze'deki savaş suçlarına ortak olduğunu vurguladı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan bölgesinde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik işlediği savaş suçlarının derhal durdurulmasını istedi.

"Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıyan grup, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor" ve " Filistin'e özgürlük" sloganları eşliğinde İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, ABD yönetiminin de Gazze'deki savaş suçlarına ortak olduğunu vurguladı.

Gösteriye katılan "Adil Bir Barış İçin Avrupalı Yahudiler" (European Jews for a Just Peace) örgütünün başkanı, Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Benim adım Dror Feiler. Filistin halkının özgürlük mücadelesine olan dayanışmamı göstermek için buradayım. Ayrıca Filistinli lider Marwan Barghouti ve diğer tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını talep etmek için de buradayım. Özellikle de hiçbir yargılama olmaksızın, katlanılamaz koşullar altında, işkence ve çok daha fazlasına maruz kalarak aylarca, yıllarca tutulan çocukların serbest bırakılmasını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki zulüme dikkati çeken Feiler şöyle konuştu:

"Bunun soykırım mı, uluslararası hukuk ihlali mi yoksa ne olduğuna dair pek çok tartışma yürütülüyor ama aslında etiketin bir önemi yok. Önemli olan bir suç işleniyor olması ve bu suç, çok sayıda sivilin öldürüldüğü, en azından son 3 yıldır hatta son 50 yıldır, uluslararası hukukun ihlal edildiği anlamına geliyor. Bu yüzden, Filistin halkı özgür olana kadar gösteri yapmaya devam edeceğimizi söylemek için buradayım ve umuyorum ki kendi yaşamım süresince (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu ve bakanlarını Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde görebilirim."

Kaynak: AA
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